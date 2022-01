Amici 21, clamorosa rivelazione di Maria De Filippi: “Vip eliminato” – VIDEO

Durante la puntata di Amici 21 del 23 gennaio, Maria De Filippi ha rivelato durante un’eliminazione un clamoroso retroscena della trasmissione che coinvolge un cantante famosissimo. Ecco le sue parole ed il video.

Durante la puntata del 23 gennaio, Rudy Zerbi si è fatto sicuramente più nemici fra gli spettatori di quelli che già non aveva guadagnato nella puntata precedente, quando ha mandato a casa sia Elena che Paily. Si è infatti reso protagonista di una nuova eliminazione, quella di Rea, che è dipesa unicamente dal suo giudizio.

Mentre infatti Albe e Crytical sono stati salvati dai loro professori, Zerbi ha dimostrato ancora una volta di essere molto duro. Maria De Filippi ha avuto il duro compito di annunciare il regolamento, spiegando che spetta ai professori decidere il destino di chi rimane ultimo in classifica. Nel caso di Rea, si trattava della classifica delle cover.

Amici 21, Maria De Filippi sull’eliminazione: “Non è finita”

Maria De Filippi ha voluto provare a consolare Rea, che era sul punto di piangere alla notizia dell’eliminazione. La conduttrice ha voluto ricordare alla cantante la sua giovane età, ovvero 18 anni. Davanti a lei c’è una lunga carriera, e soprattutto, un percorso di crescita che è individuale e varia da persona a persona.

La De Filippi ha rivelato che ci sono anche dei vip che sono stati eliminati nel corso delle selezioni di Amici, Fra questi, c’è anche il cantante Ultimo. Questo è accaduto, forse, perchè in quel momento della sua carriera non era ancora pronto ad “esplodere”. Secondo la conduttrice, Rea non dovrebbe dunque arrendersi e continuare a lavorare su sè stessa.

I vip eliminati dai talent sono davvero tanti

A dare ragione a Maria De Filippi sono anche tanti altri vip eliminati dai talenti show che poi hanno avuto una brillante carriera musicale. Fra loro c’è anche Mahmood, che nonostante l’eliminazione da X Factor quando ancora frequentava le scuole superiori, è riuscito a costruire una carriera internazionale grazie alla vittoria a Sanremo.

Ecco il video in cui Maria De Filippi annuncia, durante la puntata di Amici 21 del 23 gennaio, che l’eliminazione sarà decisa dal rispettivo professore per chi si classifica ultimo: