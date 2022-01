“Senza non ce l’avrei fatta”. Aldo Montano si racconta in Tv

Aldo Montano ha fatto alcune rivelazioni molto importanti, spiegando come ha trascorso gli ultimi anni, e soprattutto, cosa intende fare in quella che lui definisce “la seconda parte della sua vita” con Olga Plachina.

Recentemente, Aldo Montano è scomparso per qualche giorno dalla Tv e, soprattutto, dalle dirette del GF Vip 6. Questo perchè sua moglie Olga Plachina era risultata positiva al Covid, e quindi lui ha dovuto scontare dieci giorni di quarantena preventiva. Per fortuna non è stato contagiato, ed è subito tornato alla vita normale.

Il 23 gennaio è andata in onda la sua intervista a Verissimo. L’ex schermidore si è presentato in studio da Silvia Toffanin mano nella mano con Olga Plachina, rendendo subito chiaro che sarebbe stata un’intervista di coppia. Si è parlato pochissimo del reality che ha appena abbandonato per sua scelta, e molto della sua vita privata.

Aldo Montano mano nella mano con Olga Plachina: cosa c’è nel futuro del campione di scherma

Aldo Montano ha subito chiarito che la sua esperienza nello sport è finita. Adesso inizia quello che lui chiama “la fase due” della sua vita. Fino ad ora ha ricevuto tantissimo, ed adesso vorrebbe restituire quello che ha avuto. Vorrebbe diventare insegnante di scherma e trasmettere ai più piccoli i valori sani che lo sport gli ha insegnato.

Nell’immediato, però, ci sono due operazioni che lo aspettano: all’anca ed alla spalla sinistra. Proprio l’operazione alla spalla destra, che lo impegnò in sei mesi di recupero, gli fece capire quanto fosse importante la presenza di Olga nella sua vita. Il campione ammette: “Di difficoltà ne ho passate tante, e da solo non ce l’avrei mai fatta“.

Cosa è cambiato negli ultimi anni: la vita quotidiana

Lo schermidore ha spiegato di essere molto cambiato negli ultimi anni. Immaginava la sua vita da single e senza regole, ma l’incontro con sua moglie ha cambiato tutto. Olga gli ha “regalato una normalità epica”, anche se i motivi per litigare non mancano: lui è iper-attivo e super-precisino, lei un po’ ritardataria.

