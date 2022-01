WhatsApp, cambiano per sempre le chiamate vocali: novità spettacolare. Gli utenti non vedono l’ora di avere a disposizione l’upgrade previsto

Come spesso capita la piattaforma di chat tira fuori degli aggiornamenti tecnici particolarmente graditi. Questa volta toccherà alle chiamate vocali.

Ci risiamo. WhatsApp è pronto a tirar fuori un nuovo aspetto tecnico che riguarda le proprie chiamate. La piattaforma di messaggistica cerca di rimanere al passo della concorrenza (soprattutto Telegram) con il team di sviluppo all’opera per accontentare gli utenti. L’area interessata dall’intervento è quella delle chiamate vocali.

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo e il suo team di Grazie al lavoro di teardown svolto da WABetaInfo, ci sarà la possibilità di personalizzare lo sfondo delle chiamate vocali. Fino ad oggi, infatti, si vede l’immagine del profilo dell’utente con cui si sta parlando come sfondo della chiamata stessa. Con questo upgrade saremo noi a poter scegliere cosa porre sullo sfondo della conversazione. Diverse immagini di default sono già state impostate per le chiamate vocali, ma la scelta per ora non è particolarmente ampia. Proprio per questo, a breve, verranno aumentate le opzioni a disposizione degli utenti, con una galleria che sarà particolarmente fornita.

WhatsApp, cambiano per sempre le chiamate vocali: ora si potrà personalizzare l’immagine dello sfondo

Resta ancora da definire la data in cui questa nuova soluzione potrà essere lanciata ufficialmente. Benché alcuni non ritengano la cosa indispensabile, esistono molti account dell’applicazione che non vedono l’ora di spaziare anche sulle immagini.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, come condividere una posizione falsa con i tuoi contatti: che trucco

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, vuoi scoprire il nome con cui ti hanno salvato nelle rubriche? Che trucco

Questa novità farà il paio con un’altra appena rilasciata, che riguarda la scelta delle persone che possono invitarti ad un gruppo. In poche parole possiamo d’ora in poi evitare di essere inseriti in una conversazione che non ci interessa, selezionando gli ‘amici’ che possono coinvolgerci in una ‘room’ di discussione. Per farlo occorre andare su ‘Impostazioni‘ per poi continuare nella sezione ‘Account‘. Una volta giunti qui si potrà decidere se nei gruppi si può essere aggiunti da ‘Tutti‘, ‘Solo i tuoi contatti‘ oppure ‘I tuoi contatti eccetto‘. Così eviteremo finalmente di ritrovarci a dover silenziare un gruppo di cui non abbiamo il minimo interesse.