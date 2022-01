“Torno presto”: Pierpaolo Pretelli salta Domenica In, il motivo gela i suoi fan. Inconveniente non previsto, ma lui non perde il sorriso

Venerdì 21 gennaio Pierpaolo Pretelli è tornato in tv, per la gioia dei suoi fan, come concorrente a Soliti Ignoti – Il Ritorno. Buon per lui anche se non è riuscito a conquistare e donare i 10mila euro con cui era arrivato al gioco finale.

Ma quel programma era stato registrato tempo fa, mentre domenica 23 gennaio l’ex gieffino avrebbe dovuto fare il suo rientro a Domenica In insieme a Mara Venier. usiamo il condizionale, perché in realtà mentre lo show di rai 1 andrà regolarmente in onda con oi soliti orari, lui sarà assente e assolutamente giustificato.

Il motivo è legato ad un inconveniente con il quale milioni di italiani stanno combattendo nelle ultime settimane. Anche il compagno di Giulia Salemi infatti è stato colpito dal Covid ed è risultato positivo anche se asintomatico. Una condizione che gli impedisce di essere fisicamente presente in studio perché sta affrontando l’isolamento domiciliare e la quarantena in attesa del via libera.

Pierpaolo Pretelli salta Domenica In, al pubblico la sua presenza piace

Il post di Pretelli parla chiaro: “Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto“. Un messaggio chela stessa Mara Venier ha condiviso subito per far conoscere questa novità a tutti e dargli il suo personale sostegno.

In fondo è stata proprio zia Mara, colpita dalla grande popolarità che l’ex Velino di Striscia ha riscosso prima come concorrente del GF Vip 5 e poi come cantante a Tale e Quale Show a volerlo. Per lui è stato studiato lo spazio che ha rinverdito i fasti del Musichiere che non ha funzionato benissimo anche se al pubblico lui continua a piacere molto.

Merito anche della storia d’amore con Giulia Salemi, iniziata quasi un anno fa nel reality di Canale 5 e ancora caldissima adesso. I due ragazzi hanno grandi progetti per il loro futuro insieme e in mezzo c’è anche la televisione, nella quale entrambi stanno cercando il loro posto.