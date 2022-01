The Voice Senior, incidente durante la finale: Antonella Clerici perde la pazienza in diretta

Un imprevisto ha stravolto la finale di The Voice Senior, con Antonella Clerici che ha perso la pazienza in diretta: cos’è successo.

Nella serata di ieri è andata in scena la finale di The Voice Senior. Antonella Clerici, però, durante la diretta ha perso la pazienza ed ha deciso di fare una ramanzina ai coach: l’episodio che ha scatenato il tutto.

Una strigliata in diretta da parte di Antonella Clerici ha interrotto momentaneamente la diretta di ieri della finale di The Voice Senior. Infatti la conduttrice si è trovata a fermare per un attimo la conduzione The Voice Senior 2 rimproverando il giudice. Ma non solo, infatti la presentatrice ha voluto allargare la simpatica ramanzina a tutti e quattro i coach. La finale dello show musicale, infatti, è andata avanti con qualche intoppo di troppo. Dopo la pubblicità, infatti, la Clerici voleva presentare un concorrente, ma Clementino ancora doveva raggiungere la sua poltrona in studio.

Infatti Antonella era pronta a presentare il concorre esclamando: “Ed ora si esibirà…“, ma poi è scoppiata in una risata, proprio a causa del rapper napoletano. Infatti Clementino è arrivato di corsa in studio per tornare ad occupare la sua poltrona. La Clerici si è quindi scusata con il pubblico affermando: “Rido perché Clementino è arrivato di corsa e si è seduto. Va bene…” – ha poi rivolto due paroline ai giudici – “Guardate che la cosa più difficile non è condurre il programma ma tenere a bada voi“.

A peggiorare la situazione di ritardo di Clementino ci ha pensato anche una lieve gaffe. Infatti il rapper napoletano rientrando in studio avrebbe anche spento il microfono. Dopo circa mezz’ora la Clerici si è trovata nuovamente ad interrompere la trasmissione poiché i coach stavano parlottando tra loro, non prestando concentrazione a ciò che stava accadendo sul palco. Infatti mentre Antonella presenta il format, i quattro giudici non stavano prestando attenzione.

A richiamare all’attenzione i colleghi ci ha pensato Gigi D’Alessio che ha esclamato: “Ei, sta parlando!“, con il cantante napoletano che si è accorto del fastidio provato da Antonellina. Inoltre la padrona di casa ha poi aggiunto: “Sembra di essere a scuola, la maestra devo fare“. Nonostante la noncuranza dei giudici, troppo distratti a parlare tra da loro, il siparietto ha fatto divertire milioni di telespettatori a casa sorpresi dalla mancanza di concentrazione di Clementino e colleghi.