Royal Family, il Principe Carlo stupisce tutti: la splendida iniziativa. L’erede al trono ha deciso di dare il suo contributo per una causa nobile

Attraverso la sua fondazione di beneficienza ha deciso di aprire un parco giochi d’avventura per i più piccoli, che si ispira alla casa sull’albero di suo nipote, il principino George.

E’ sempre più vicino il giorno in cui il Regno d’Inghilterra passerà nelle sue mani. Il Principe Carlo sta già mandando avanti molti degli impegni istituzionali della Royal Family, vista l’età e la necessità di riposo della Regina Elisabetta. Una cosa che l’ha sempre contraddistinto è l’impegno nel sociale, con iniziative benefiche di varia natura, al servizio del proprio popolo. Almeno per questo aspetto i sudditi di Sua Maestà non hanno mai avuto da ridire sul primogenito. L’ultima iniziativa in ordine temporale riguarda i bambini e l’apertura di un parco giochi a loro dedicato. Attraverso l’organizzazione di beneficenza, The Prince’s Foundation, presieduta dal figlio del duca di Edimburgo, è stato aperto un nuovissimo parco giochi per i più piccoli, con una caratteristica particolare. Il parco è stato progettato per incoraggiare i bambini a immergersi nella natura, oltre che per aumentare il benessere fisico e mentale. Giovedì, il principe Carlo ha visitato il nuovo sito e ha fatto un giro accompagnato da alcuni scolaretti.

Royal Family, il Principe Carlo stupisce tutti: ha aperto un parco giochi per bambini

Il nuovo parco giochi avventura si trova a sei metri di altezza, immerso tra gli alberi della Dumfries House, nell’Ayrshire, nel sud-ovest della Scozia. E’ ispirata (questa la particolarità di cui sopra) alla casetta giocattolo nel piccolo George, nipotino di Carlo. Nella struttura si possono trovare due scivoli abbastanza grandi da permettere agli adulti di prendere parte al divertimento con le loro famiglie, un tunnel coperto con una rete, ponti di corda sopraelevati e uno scivolo a tubo. L’ingresso alla Dumfries House è gratuito e la tenuta è aperta 365 giorni all’anno.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, paura per Harry e Meghan: terribile minaccia

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry pronto a far saltare un evento ufficiale: è guerra?

Il luogo bucolico, immerso nel Gloucestershire, è noto per essere il paradiso ci Carlo, che ha speso molto tempo negli ultimi anni per la cura dei giardini. Un’area della tenuta, nota come lo stumpery, ospita una casa sull’albero costruita attorno a un vecchio agrifoglio. La piccola tenuta era usata un tempo dal principe William e dal principe Harry quando erano bambini, e ora è del principe George.