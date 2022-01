Poste italiane, ora si rischia grosso: l’ultimo messaggio allerta tutti gli utenti

Nuovo pericolo per Poste Italiane e per tutti i suoi clienti. Infatti l’azienda italiana è colpita da un nuovo attacco: cosa succede.

Una nuova truffa per phishing sta colpendo tutti i clienti di Poste Italiane. Infatti tutti gli utenti dell’azienda stanno ricevendo un messaggio sospetto da parte di cyber-criminali pronti a svuotare il conto: come difendersi.

Tra le aziende italiane più conosciute nella penisola troviamo senza ombra di dubbio Poste, ossia la signora in giallo delle comunicazioni. Questo colosso può vantare un bacino di clienti decisamente autorevole, che negli anni è stato conquistato proprio grazie ai suoi servizi al passo con i tempi e mai obsoleti. Inoltre le sue strutture sono sempre al passo coi tempi e profondamente integrati con infrastrutture del paese.

Ma il contesto in cui è cresciuta Posteitaliane non è privo di zone d’ombra. Infatti fin dalla nascita delle sue prepagate, sono sempre di più i truffatori che online sono pronti a sfruttare il nome dell’azienda per rubare soldi ai clienti. Questi cyber-criminali sono pronti a mandare avanti queste campagne tramite SMS ed e-mail. Questi raggiri sono ideati proprio per cercare di rubare agli utenti i propri dati sensibili, come i codici di sicurezza per l’accesso al conto BancoPosta. Andiamo quindi a vedere l’ultimo raggiro sulla mail.

Poste Italiane, nuova truffa per phishing: come difendersi

Queste e-mail ed SMS che provano a truffare per phishing generalmente mantengono un’ossatura costante. Infatti queste provano ad indurre gli utenti a compiere azioni come effettuare accessi presso link esterni o piattaforme sul web. Infatti l’ultima truffa comunica nuovamente i un’anomalia sul conto BancoPosta da dover risolvere effettuando l’accesso presso un apposito link inserito più in basso. Questo link però rimanda ad un’area clienti farlocca.

Per questo motivo una volta giunti in quest’area non dovrete mai compilare i campi lasciati vuoti, visto che così rischiate di consegnare i vostri conti nelle mani degli hacker. A confondere gli utenti, inoltre, è anche il design delle pagine, che riportano logo e colori delle Poste Italiane. Il consiglio ovviamente è quello di fare sempre attenzione quando vi arrivano questo tipo di messaggio. Inoltre dovrete evitare a tutti i costi di cliccare eventuali link all’interno, visto che la truffa è dietro l’angolo.