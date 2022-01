Noto regista ricoverato in ospedale, il triste racconto: “Ho la leucemia”

Il noto regista e artista ha fatto sapere che si trovava in ospedale e quale battaglia affronterà nei prossimi giorni per sconfiggere la leucemia che gli è stata diagnosticata. Ecco il suo messaggio.

Nel libro Il circolo Pickwick, Charles Dickens parla della sua Inghilterra. Si tratta del primo romanzo dello scrittore, pubblicato inizialmente in fascicoli: dipinge un’Inghilterra umana e cordiale. Oltre a sviluppare le dinamiche e le storie di ogni membro del circolo, lo scrittore si assicura che ciascuno di loro, in modi diversi, trovi l’amore.

Chissà se era questo a cui pensava Alessandro Baricco mentre scriveva sui social, ascoltando Sound of light dei Rameau. Si dichiara fortunato perchè anche lui, come i personaggi del Circolo Pickwick, ha trovato l’amore con “una compagna di vita irresistibile e dei figli in gamba“. La storia che ha voluto raccontare il 22 gennaio, però, riguarda Enrica.

Il regista e la sua salvatrice: l’amore per Enrica e la cura per la leucemia che farà nei prossimi giorni

Enrica è la sorella dello scrittore, regista, autore di NFT e quasi Ministro della Cultura quando Matteo Renzi, nel 2014, stava creando il suo governo. Alessandro Baricco la descrive così: “Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso. Molto altro non mi verrebbe da aggiungere“.

La sorella, infatti, le donerà le sue cellule staminali, per permetterle il trapianto forse entro la fine di gennaio. Alessandro Baricco, vicino al libro de Il circolo Pickwick e le note di Sound of light dei Rameau, ha spiegato da una camera di ospedale che gli è stata diagnosticata la leucemia mielomonocitica cronica o LMMC.

Alessandro Baricco si salverà? La sua malattia

Lo stesso regista ha spiegato di avere buone possibilità di salvarsi dalla leucemia. Alessandro Baricco ha un’eccessiva proliferazione delle cellule del sangue, che ha visto aumentare i monociti, cioè un gruppo di globuli bianchi. Bisogna però sottolineare che, solitamente, il trapianto di cellule staminali viene effettuato nei casi gravi di LMMC.

Ecco il messaggio condiviso da Alessandro Baricco su Instagram:

Questa, invece, è la musica che stava ascoltando quando ha scritto il messaggio su Instagram: