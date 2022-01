Michael Schumacher, è appena arrivata una notizia stupenda: l’annuncio ufficiale. La famiglia del campione tedesco è tutta in festa

L’aggiornamento riguarda la vita privata della figlia Gina Maria e la sua grande passione per i cavalli, ereditata dalla madre Corinna. Anche Michael andava pazzo per i puledri

La vita della famiglia Schumacher è stata completamente stravolta a partire da quel terribile 29 dicembre 2013. Dopo lo schianto sulle nevi di Meribel da parte di Michael, è stata tutta una rincorsa verso la normalità perduta. Operazioni in ospedale, cliniche di riabilitazione e la difficoltà a recuperare la condizione psico-fisica. Una cosa è però restata immutata, ovvero l’amore e l’unione di un gruppo super coeso. La moglie Corinna non ha mai lasciato solo l’ex pilota della Ferrari e si è fatta carico della crescita dei due splendidi figli. Mick ha deciso di ripercorrere le orme del padre, suo idolo d’infanzia, iniziando a correre in Formula 1 proprio lo scorso anno. Un primo assaggio a bordo della Haas per dimostrare di avere le doti necessarie per stare nel Circus. L’obiettivo, vista la provenienza dalla FDA, è quello di ottenere un giorno un sedile nella scuderia di Maranello, ricostruendo un binomio storico tanto amato dai tifosi della Rossa.

Michael Schumacher, la felicità della figlia Gina Maria: è nata una nuova puledra nella sua scuderia

La secondogenita della coppia, Gina Maria, si è ispirata invece alla madre, per quanto riguarda la passione per l’equitazione western. La disciplina consiste nell’eseguire a cavallo diversi trucchi spettacolari. Rinomata nel settore, Gina è stata incoronata campionessa europea junior nel 2015 ed è stata medaglia d’oro ai campionati del mondo nel 2017.

Assieme al fidanzato Ian Bethke, anch’egli appassionato di equitazione, Gina Schumacher possiede diversi stalloni. Questo venerdì, 21 gennaio, ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo membro all’interno della sua numerosa famiglia. “E’ qui! Una piccola puledra nata stamattina verso le cinque “, ha scritto la 24enne in un post su Instagram, con tanto di foto annessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gina Schumacher (@gina_schumacher)

Finora Gina teneva i suoi preziosi cavalli nel ranch della famiglia Schumacher in Svizzera. Ma secondo la rivista tedesca Bunte, la tenuta di oltre 20mila metri quadrati, situata sulle sponde del lago di Ginevra, sarebbe stata messa in vendita per la cifra di 58,7 milioni. Una somma che, secondo le ipotesi del The Mirror, dovrebbe essere utilizzata per finanziare l’assistenza sanitaria di Michael Schumacher.