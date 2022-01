Meteo, nel weekend freddo dai Balcani: Italia divisa in due

Nel corso del weekend il meteo sarà condizionato da un fronte freddo in arrivo dai Balcani. L’Italia si divide tra correnti gelide ed anticiclone.

Durante questo fine di settimana avremo un rinnovato freddo che proviene dai balcani, con la penisola che si dividerà tra le correnti gelide e la resistenza anticiclonica. Andiamo a vedere cosa succederà sulla penisola.

Sta per finire anche il clima tiepido e soleggiato che ha caratterizzato l’ultima settimana, con l’inverno che è pronto a tornare protagonista. Infatti durante il weekend il meteo sarà caratterizzato da un impulso freddo in arrivo dai Balcani che potrebbe addirittura portare la neve con fiocchi fino in collina. Inoltre questo impulso freddo potrebbe colpire per il fine settimana tra sabato 22 e domenica 23 gennaio.

Quindi gli effetti del freddo proveniente dai Balcani inizieremo a sentirlo sin dalle prime ore di questo sabato 22 gennaio. Questo fronte sarà pilotato da una vasta depressione ricolma di aria gelida pronta ad irrompere sul nostro paese dalle regioni adriatiche, andando a causare un vero e proprio crollo delle temperature. Si sta andando quindi a creare una particolare configurazione metereologica. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulla penisola durante questa giornata di Sabato.

Meteo, weekend caratterizzato dal fronte freddo dei Balcani: la situazione

In queste ore a colpire l’Italia ci sta pensando un fronte freddo proveniente direttamente dai Balcani. Infatti avremo una saccatura di aria artica che sta interessando specialmente le regioni meridionali e artiche. Le zone maggiormente esposte al flusso freddo saranno quelle del basso Adriatico e l’Appennino meridionale, dove addirittura potrebbero esserci fenomeni nevosi a bassa quota. Andiamo a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo in prevalenza soleggiato, salvo alcune nebbie al mattino che ridurranno la visibilità in Val Padana. Queste nebbie andranno ad intensificarsi nelle ore più fredde, mentre invece le nubi copriranno le Alpi di confine alto atesine. Qui avremo temperature in diminuzione, con valori massimi che oscilleranno dagli 8 ai 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo deboli piogge sull’Abruzzo la notte. Anche qui avremo delle temperature in netta diminuzione. Infatti i valori massimi andranno a stabilizzarsi tra i 7 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo precipitazioni tra notte e prime ore del mattino sulle regioni più meridionali come Calabria e Sicilia. Altrove invece avremo più sole, con fenomeni che però potrebbero colpire il versante adriatico. Anche qui le temperature faranno registrare un calo, con massime che oscilleranno dai 7 ai 13 gradi.