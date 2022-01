Manuel Bortuzzo sconvolge tutti: tremenda notizia per tutti i suoi sostenitori. Il Grande Fratello Vip tornerà in prima serata lunedì 24 gennaio con una clamorosa novità

Il nuotatore ha già deciso quello che sarà il suo futuro all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sui social se ne fa già un gran parlare, in attesa dell’ufficialità della prossima settimana.

E’ un po’ il segreto di Pulcinella, ma fino a quando non c’è la certezza assoluta i telespettatori sperano in un ripensamento. Manuel Bortuzzo dirà presto addio al reality di Mediaset e lascerà per sempre il GF Vip 6. La comunicazione ufficiale è attesa nella puntata di lunedì 24 gennaio, durante la consueta diretta in prima serata.

Nonostante i costanti tentativi da parte di Alfonso Signorini di fargli cambiare idea, il nuotatore sempre convinto della propria scelta. Anche la principessa Lulù Selassié è stata chiamata in causa per influire sulla sua decisione, ma qualcosa nella testa dell’atleta azzurro è già scattata.

In realtà come sottolineato dallo stesso Bortuzzo: “Lulù per amore comprende”. Probabilmente i due potrebbero anche continuare a frequentarsi una volte che le telecamere saranno spente, visto il feeling che sembrano aver trovato l’uno nell’altra.

“Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi mi si riaccende tutto, torno a vivere, dimentico tutto torno a camminare, sorrido, vivo“, recita una lettera scritta da Manuel alla sua amata. Parole sentite che hanno portato alla commozione di tutto gli inquilini della Casa.

“Questo era un pensiero che ho scritto appena sveglio perché le parole magari si perdono e voglio che le nostre rimangano per sempre. Ho riconosciuto i miei sbagli, però so che se ho dato così tanto peso è perché valevano abbastanza“.

Manuel Bortuzzo sconvolge tutti: lunedì 24 gennaio comunicherà la decisione di lasciare la Casa

In realtà sulla storia tra la principessa ereditaria e l’ex componente della squadra italiana di nuoto, i fan sono divisi. C’è chi è pronto a scommettere che i due riusciranno a proseguire nel loro percorso fino alle nozze. Gli altri invece hanno maggiori dubbi e non pensano ad un buon esito della storia.

LEGGI ANCHE >>> “Non vuole più avere niente a che fare”: clamoroso addio al GF Vip 6

LEGGI ANCHE >>> Delia Duran, colpo di scena dopo la puntata del GF Vip: tutto cancellato!

Dopo qualche alto e basso, però, Manuel e Lulù sono tornati ad andare d’amore e d’accordo: “Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca. Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non riesco a farti vivere le cose come le hai sempre sognate”.