Lutto per ex protagonista di Temptation Island: l’annuncio straziante – VIDEO

L’ex concorrente di Temptation Island è proprio sfortunato: il suo 2022 è iniziato con una bruttissima notizia, ed adesso ha dovuto subire anche un lutto che lo ha davvero distrutto. Ecco la sua storia.

Gli spettatori si sono affezionati molto al tentatore non tanto per la sua partecipazione a Temptation Island, la sua attività di influencer o la relazione con Antonella Fiordelisi o Drusilla Gucci. Quando gli fu scoperto un tumore al cervello, raccontò il suo percorso sui social, ed i followers lo seguirono fino alla guarigione ed oltre.

Aver scoperto di avere un tumore ha cambiato moltissimo la sua percezione della vita e delle priorità. Dopo questa brutta avventura, il 2022 è iniziato forse nel peggiore dei modi: prima la notizia di una probabile massa tumorale nel condotto nasale, poi l’ex concorrente di Temptation Island è stato letteralmente travolto da un lutto.

Temptation Island, il terribile lutto e le parole commosse

Francesco Chiofalo, durante la notte del 21 gennaio, ha voluto condividere con i suoi fan la storia della sua Polpetta. Ha visto crescere questa maialina domestica sin da quando era piccola. Come solo gli animali sanno fare, Polpetta gli è sempre stata vicina, anche nei momenti più bui, diventando così la sua fedele compagna di avventura.

Francesco Chiofalo ha raccontato, commosso: “Insieme a te va via un pezzo della mia anima. Ed anche se non ci sei più, tu rimarrai per sempre la mia polpetta rosa“. Ha inoltre aggiunto che questo, senza dubbi, si tratta del peggior lutto che ha subito nel corso della sua vita. La maialina stava male da diverso tempo, ma lui aveva speranza nelle cure.

Parla la ex di Chiofalo: “La verità è un’altra”

Antonella Fiordelisi, la storica ex di Francesco Chiofalo, è stata bersagliata di messaggi dai fan di lui. L’influencer ha risposto con una Storia su Instagram: “Io vedo solo pazzi in giro. Ma secondo voi non sono sensibile? Chi mi conosce sa bene che sono quasi più sensibile con gli animali che con le persone…“.

Poi l’affondo: “Se non parlo è perchè credo che la maialina sia morta da tempo e non adesso. E con questo chiudo il discorso. Ho passato dei bellissimi momenti con lei e li porterò per sempre nel cuore“.

