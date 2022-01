Ilary Blasi piazza un super colpo: due ex gieffine in coppia all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi continua a comporre il cast della prossima Isola dei Famosi. Infatti la conduttrice romana avrebbe l’accordo con due ex gieffine.

Non si ferma il recruiting di Ilary Blasi per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl romana sarebbe pronta a confermare la presenza di due ex gieffine all’Isola di Palapa: tutti i dettagli.

Nella composizione del cast dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha trovato non poche difficoltà viste le lunghe trattative con i futuri protagonisti della trasmissioni. Inoltre proprio la scelta giusta dei concorrenti è fondamentale per la riuscita del programma. Nei giorni scorsi sono spuntati anche nomi che conoscono bene l’Isola di Palapa in Honduras. Uno di questi appunto è Vladimir Luxuria che l’ha vissuta e l’ha condotta come inviata.

Inoltre il secondo nome è quello di Nicola Savino, che anche lui ha vissuto il reality come conduttore dallo studio. La coppia ha convinto il pubblico che sarebbe disposto ad accettare subito una riproposta da parte della Blasi. Mentre invece c’è stato un clamoroso cambio di rotta per il conduttore. Nelle ultime settimane si parlava di una conferma di Massimiliano Rosolino. Invece adesso è spuntato il nome di Alvise Rigo. Il protagonista dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle, quindi, potrebbe debuttare sulle reti Mediaset.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi vicino all’annuncio: ci saranno Guendalina Tavassi e Floriana Secondi

Inoltre negli ultimi giorni si è parlato tantissimo dei futuri concorrenti del reality. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbero esserci due ex gieffine. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi e di Floriana Secondi. Infatti proprio Floriana è ricordata per aver vinto la terza edizione. Mentre invece Guendalina è stata una grande protagonista dell’undicesima edizione del reality show. Di recente, inoltre, la Tavassi è tornata agli onori della cronaca per un’aggressione da parte del suo ex Umberto D’Aponte.

Inoltre sempre Guendalina ha già partecipato nella nona edizione dell’Isola. Guendalina e Floriana si aggiungono alle altre coppie già trapelate nei giorni scorsi. Infatti i nomi già usciti sono Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni ed Ilona Staller con il figlio Ludwig Maximilian Koons. Inoltre il giornalista Gabriele Parpiglia, durante l’ultima puntata di Casa Chi, ha svelato anche delle trattative da parte della produzione con Walter Zenga. Inizia quindi a prendere forma il reality dei naufraghi.