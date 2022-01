GF Vip 6, duro scontro avvenuto nella notte: “Giuro che non mi vedi più”

Negli giorni sembrava tutto rose e fiori tra due concorrenti del GF Vip 6 ma, dopo l’ultima puntata, nella notte è successo qualcosa di terribile.

Da quando si sono avvicinati nella casa più spiata d’Italia il loro amore è stato parecchio turbolento ma, nonostante ciò, sembrava destinato a decollare. Nel corso della notte, però, c’è stata una lite furibonda che li ha portati a dividersi per l’ennesima volta: questa volta c’è la promessa.

Parliamo dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Dopo l’ingresso di Alessandro Basciano nella casa è stata questione di pochissimo tempo, per liberarsi di Gianmaria Antinolfi con il quale stava avviando una relazione, per avvicinarsi al bel tentatore di Temptation Island. Con quest’ultimo la gieffina ha avviato una conoscenza parecchio turbolenta ma che negli ultimi giorni sembrava sempre più destinata a decollare.

Nel corso della notte, però, c’è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ebbene, nella casa del GF Vip 6 ormai è chiaro: non c’è tregua che tenga. A far esplodere il bel Basciano è stato un comportamento di Sophie subito dopo la puntata. L’ex tronista si è avvicinata a Delia Duran nonostante l’attrice abbia nominato il suo ragazzo. La Codegoni dopo la lite si è sfogate con Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

Lite furibonda tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: scintille dopo l’ultima puntata del GF Vip 6

Stando al racconto di Sophie a Miriana, Manila e Nathaly, subito dopo la puntata del GF Vip il bel Basciano sarebbe entrato in camera accusandola di essere una “buffona”. All’ex tentatore di Temptation Island non sarebbe andata giù l’idea che la Codegoni abbia dato sostegno a colei che l’ha nominato in trasmissione: “Prendi una posizione, prima vieni da me, poi vai da Delia, poi vai da Sole..”, ha chiosato Alessandro.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Alfonso Signorini, arriva un durissimo colpo: l’annuncio allarma i suoi fan

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Alessandro Cattelan approda su Netflix: grandi novità in arrivo – VIDEO

Il gieffino, preso dalla rabbia, avrebbe addirittura giurato su suo figlio di prendere definitivamente le distanze dalla ragazza. Ma non è tutto, dopo lo sconto Basciano ha deciso di abbandonare la camera che condivideva con la Codegoni per andarsene a dormire con Soleil Sorge e Davide Silvestri. Intanto in molti si chiedono come si comporterà il gieffino, nonostante la promessa, quando gli animi si saranno pacati. Seguiranno sicuramente aggiornamenti.