Eros Ramazzotti-Michelle Hunziker, l’incredibile verità sul ritorno di fiamma

Eros Ramazzotti ha voluto fare chiarezza sulle voci che parlavano insistentemente di un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Da quando lei è tornata single, infatti, le indiscrezioni riguardo i due si fanno sempre più insistenti.

A fine 2021, era emersa una foto che aveva riacceso la speranza in molti fan della coppia. Eros Ramazzotti, Aurora e Michelle Hunziker tutti insieme sorridenti al ristorante. Da quando la coppia si è separata nel 2009, è diventato quasi impossibile vederli insieme, nonostante abbiano dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti per la figlia.

Del resto, entrambi hanno concordato del dichiarare che la loro relazione finì a causa della setta in cui era entrata la showgirl. Michelle fu minacciata e ricattata, e dunque, quando divorziarono, l’amore fra i due era ancora presente. La recente notizia della rottura fra la stessa Hunziker e Tomaso Trussardi ha riacceso ancora una volta la speranza nei fan.

Eros Ramazzotti-Michelle Hunziker insieme: parla lui

Come avviene per moltissime donne, anche per Michelle Huziker tagliarsi i capelli ha segnato un cambiamento molto importante nella sua vita, da non sottovalutare. Poco dopo, infatti, una nota stampa ha confermato la fine della relazione con Tomaso. Il suo ex storico ha voluto fare chiarezza per smentire che ci sia lui dietro la fine dell’amore.

Eros Ramazzotti ha infatti dichiarato sui social, mentre si riprendeva con il cellulare a Milano: “Non sono affatto fidanzato, sono un uomo libero. Questo qui è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E io non sono fidanzato. Sono libero. Libero! Free, free, free…“.

Aurora Ramazzotti, l’indifferenza totale alla notizia

La figlia della coppia, Aurora, non ha dato alcuna importanza a questo gossip e non ha voluto commentarlo. Del resto, è cresciuta con i genitori separati, e quindi ha trovato i suoi equilibri. La giovane artista è anche impegnata a festeggiare i cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, con cui tutto procede davvero a gonfie vele.