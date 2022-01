Delia Duran, colpo di scena dopo la puntata del GF Vip: tutto cancellato!

Colpo di scena al termine della puntata del GF Vip. Infatti Delia Duran si è vista tutto cancellato al termine della trasmissione: l’episodio.

Un nuovo inconveniente ha colpito Delia Duran al termine della trasmissione. Infatti la modella venezuelana si è vista cancellata improvvisamente la sua pagina Wikipedia. Andiamo a vedere cos’è successo.

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Delia Duran ha trovato modo per citare la sua pagina di Wikipedia, dopo l’ennesimo battibecco con Soleil Sorge. Infatti l’ex protagonista di Uomini e Donne le ha rinfacciato di essere in trasmissione solamente per essere la moglie di Alex Belli. Per questo motivo Delia le ha subito risposto di consultare internet, per guardare la sua pagina sull’enciclopedia virtuale.

La modella venezuelana ha infatti esclamato: “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia“. Ovviamente Soleil, all’interno della casa non ha potuto cercare la pagina, ma molti telespettatori da casa hanno deciso di compiere la ricerca. Su internet è possibile tutt’ora leggere l’anteprima ma qualcuno, forse per dispetto, ha cancellato la sua pagina Wiki.

GF Vip, Raffaella Fico si allontana: “Non vuole avere più niente a che fare”

Da un bel po’ all’interno degli studi del GF Vip manca una delle personalità protagoniste del reality. Stiamo parlando di Raffaella Fico, che da diverso tempo non si presenta in trasmissione. In molti hanno pensato a dei motivi di salute, ma questo vale solamente per Biagio D’Anelli che è risultato positivo al Covid-19, stesso motivo per Aldo Montano che dopo aver contratto il virus ha saltato qualche puntata. Lo stesso però non si può dire per la Fico, che a detta di molti è stata eliminata troppo presto.

A svelare il mistero ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia. Infatti l’esperto di Gossip durante l’ultima puntata di ‘Casa Chi‘ ha rivelato: “Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello“. Infatti l’unica cosa che lega la modella partenopea al programma è la querela a Soleil Sorge. Ma solamente all’uscita dell’italo-americana si avranno sviluppi sulla questione legale.