“Non vuole più avere niente a che fare”: clamoroso addio al GF Vip 6

È rottura totale tra un ex concorrente ed il GF Vip 6. Infatti dopo l’uscita dalla casa, la protagonista ha deciso di non volere più niente a che fare con la trasmissione: scopriamo di chi si tratta.

Da un bel po’ all’interno degli studi del GF Vip manca una delle personalità protagoniste del reality. Stiamo parlando di Raffaella Fico, che da diverso tempo non si presenta in trasmissione. In molti hanno pensato a dei motivi di salute, ma questo vale solamente per Biagio D’Anelli che è risultato positivo al Covid-19, stesso motivo per Aldo Montano che dopo aver contratto il virus ha saltato qualche puntata. Lo stesso però non si può dire per la Fico, che a detta di molti è stata eliminata troppo presto.

Ma a svelare il mistero per cui Raffaella Fico non è più all’interno del reality ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia. Infatti l’esperto di gossip, nella giornata di ieri è intervenuto durante il nuovo appuntamento di ‘Casa Chi‘. Prima di parlare della Fico, Parpiglia è partito da un altro gossip spiegando che come lei anche un altro concorrente ha lasciato in sospeso una frequentazione, ossia Alessandro Basciano che da quando è entrato nella casa sta vacillando per diverse concorrenti ed adesso sembrerebbe fare coppia fissa con Sophie Codegoni. Andiamo quindi a vedere il motivo dell’allontanamento della Fico.

GF Vip, Raffaella Fico si allontana dagli studi della trasmissione: il motivo

Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Casa Chi ha voluto raccontare alcune voci di gossip presenti nella casa. Allacciandosi tra i vari racconti di cronaca rosa, il giornalista è arrivato a parlare anche della situazione di Raffaella Fico. Infatti Parpiglia in trasmissione ha dichiarato: “Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello“.

Il giornalista ha poi continuato rivelando che l’unica cosa che al momento lo lega al GF Vip è la querela nei confronti di Soleil Sorge. Infatti la Fico ha confermato di aver querelato la concorrente ancora in gara nella casa di Cinecittà. Gli aggiornamenti sulla battaglia legale, però, si avranno solamente all’uscita dell’Italo americana dalla casa, con Raffaella che intanto non vuole più legare il suo nome alla trasmissione Mediaset.