Arnold Schwarzenegger, terribile incidente per il famoso attore: le sue condizioni

Terribile incidente per il produttore cinematografico austriaco naturalizzato statunitense Arnold Schwarzenegger. Il mondo del cinema è col fiato sospeso: le sue condizioni

L’attore ed ex governatore della California si è trovato coinvolto in un incidente stradale assieme ad altre due auto. La notizia è stata diffusa dai media americani che hanno riportato anche una prima ricostruzione dei fatti.

Arnold Schwarzenegger si trovava a Brentwood, Los Angeles, quando si è visto coinvolto nel terribile incidente che ha generato diversi feriti. Stando alle dichiarazioni di chi ha assistito al brutto momento, le sensazioni provate sono state le stesse che avrebbe generato un film dello stesso produttore cinematografico. Come racconta TMZ, Schwarzenegger si trovava alla guida della sua auto quando in un incrocio c’è stato l’impatto.

A bordo di una delle altre due vetture, una donna è stata particolarmente ferita ed immediatamente trasportata presso la struttura ospedaliera più vicina. Fortunatamente, però, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Quanto al celebre attore, la sua auto si sarebbe ribaltata finendo su un’altra vettura. Stando a quanto rivelato ancora da TMZ, a causare l’incidente sarebbe stato proprio Arnold Schwarzenegger. Per questo motivo l’attore avrebbe deciso di seguire da vicino lo stato di salute dei coinvolti.

Terribile incidente per Schwarzenegger: stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato l’attore a provocarlo. Le sue condizioni

Come si apprende dai media americani, a provocare l’incidente sarebbe stato proprio Arnold Schwarzenegger. Stando ad una prima ricostruzione, l’attore arrivato all’incrocio avrebbe svoltato a sinistra nonostante il semaforo ancora rosso. Addirittura con l’impatto la sua vettura si sarebbe ribaltata rotolando su un’altra auto di colore rosso.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Alfonso Signorini, arriva un durissimo colpo: l’annuncio allarma i suoi fan

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Alessandro Cattelan approda su Netflix: grandi novità in arrivo – VIDEO

Come dicevamo, a preoccupare particolarmente l’attore sarebbero le condizioni di una donna che si trovava a bordo di una delle altre due auto coinvolte nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio. Fortunatamente, però, sotto osservazione in ospedale dov’è stata trasportata in ambulanza, le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Quanto all’attore, subito dopo l’impatto sarebbe uscito da solo e illeso dall’abitacolo del suo Suv Yukon.