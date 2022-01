Alex Belli scarica Delia, è finita: lo ha appena annunciato sui social. La coppia è scoppiata o chiarirà nella prossima diretta del GF Vip 6?

Ormai l’abbiamo capito da tempo, il GF Vip 6 non è un reality ma una soap opera perché gli elementi ci sono tutti. Triangoli amorosi, tradimenti, confronti tesissimi, minacce di addii e ripensamenti. E a tessere la trama c’è sempre lui, Alex Belli.

Il suo rapporto mai chiarito con Soleil Sorgè continua a presentarsi come convitato di pietra il ogni diretta del programma e ora ha portato ad una decisione clamorosa. Perché dopo l’ennesimo confronto infruttuoso Delia Duran ha detto basta e parlando con Sohpie Codegoni si è sfogata lamentando il suo disagio.

“Stavo per lasciarlo e adesso ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto”, si legge su Biccy.

Parola che hanno colto nel segno, provocando una reazione imprevista e anche molto teatrale. Poco fa infatti Alex con un post su Twiter ha scaricato la sua compagna con parole durissime: “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“.

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

Alex Belli scarica Delia, è finita: Sileil non capisce, rurro pronto per il confronto finale

E adesso cosa succederà? In mezzo rimane Soleil che a Kabir Bedi ha confessato onestamente di non aver ancora capito nulla. “Trovo ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia, però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male deve essere fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

Non sappiamo ancora se succederà, ma sembra tutto apparecchiato per un ultimo e decisivo confronti finale nella prossima diretta del GF Vip 6. Lunedì 24 questo sarà uno degli argomenti più forti e nessuno sa cosa aspettarsi.