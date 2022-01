Gemma Galgani non si trattiene. La dama torinese, veterana del programma condotto da Maria De Filippi, ha sconvolto tutti.

Uomini e Donne è sicuramente il programma più seguito dagli italiani. I dati alla mano parlano chiaro.

Sin dalla sua prima stagione, quella dell’esordio sul piccolo schermo, il dating show condotto da Maria De Filippi ha riscosso un notevole successo riuscendo in poco tempo a fare proseliti. La chiave di tale successo è dato dalle esterne, le discussioni in studio, le possibili scelte finali e così via.

Ogni giorno, dal 16 settembre 1996, Uomini e Donne entra nelle case degli italiani intrattenendoli come pochi altri show sanno fare attraverso la messa in onda su Canale 5 alle ore 14.45. Il programma è im continuo rinnovamento e l’ultimo scossone è avvenuto solo qualche anno fa quando i produttori di Uomini e Donne, al già presente Trono Classico, hanno deciso di aggiungere il Trono Over.

Sono tanti i protagonisti che sono entrati nei cuori di tutti. Ida Platano, Roberta di Padua, Marcello, Armando e tanti altri protagonisti a cui è doveroso aggiungere Gemma Galgani, veterana del programma e la più amata dal pubblico.

“Umiliata e offesa”. Gemma Galgani non si trattiene: choc a Uomini e Donne

Gemma Galgani non è stata particolarmente fortunata in amore. Nel corso della sua esperienza pluriennale nel programma condotto da Maria De Filippi, la dama torinese ha conosciuto tanti uomini ma non ha mai trovato il vero amore. L’uomo capace di farle provare quel tipo di emozioni indescrivibili.

Al settimanale Uomini e Donne Magazine la dama torinese ha parlato della sua ultima frequentazione con il cavaliere Leonardo, con il quale ha chiuso definitivamente nelle scorse puntate. “Mi sono sentita umiliata e offesa sul piano fisico. Come sto? Mi è difficile rispondere”.

Quando le viene chiesto come mai non riesce a trovare l’anima gemella lei risponde così: “Non trovo quello corrisposto. A volte mi sono innamorata, ma non eravamo allo stesso livello di sentimenti. Ammetto di aver commesso degli errori di valutazione”.