Star internazionale disperata: “Non c’è più tempo”. Le lacrime sui social – VIDEO

La disperazione per il periodo vissuto, l’annuncio che l’ha gettata nello sconforto per la paura di deludere i fan: la star internazionale si mette a nudo

Adele sperava di poter riprendere con i concerti dal vivo, ma i casi in Nevada sono più di 600.000 e oltre 8.000 morti nelle ultime 24 ore. Le lacrime per la delusione e la voglia di tornare a cantare su un video Instagram.

Caesar Palace è l’hotel casinò posizionato in una delle zone più importanti della città di Las Vegas dove Adele aveva programmato ben 24 esibizioni a partire dal 22 gennaio. A sole 24 ore dal debutto in scena per poter cantare dal vivo, in lacrime Adele ha dovuto annunciare il rinvio obbligatorio degli eventi programmati.

“Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c’è più tempo. Mi dispiace che sia così all’ultimo minuto sono così arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora”, ha spiegato la star sui suoi social che ha poi promesso “finiremo lo spettacolo”.

Adele in lacrime per il rinvio delle sue esibizioni: il motivo

All dates will be rescheduled

More info coming soon

Come ha spiegato lungo il suo video, il problema è che lo show non è pronto a causa della positività al Covid di gran parte del suo staff: “Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto. Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo. Inoltre ci sono stati dei ritardi nelle consegne che hanno reso impossibile la realizzazione di diverse cose”. Senza veli, Adele si è mostrata letteralmente disperata sui social, in piena crisi per la vita pandemica che da due anni ci portiamo dietro e che ha tolto lavoro al mondo dello spettacolo costretto a rinviare ed annullare eventi programmati da tempo.

I biglietti per assistere allo spettacolo, chiaramente sold out, sono stati venduti dagli 85 ai 685 dollari a seconda della posizione rispetto al palco in cui la star britannica si sarebbe dovuta esibire. Terminata la rabbia e la disperazione del momento, Adele tornerà più forte per poter accontentare tutti i fan e coloro che amano ascoltarla dal vivo e potergli portare in scena il miglior show.