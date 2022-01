Sanremo, celebre volto rivela: “Spero tanto di avere un figlio”. Il desiderio a 71 anni

Celebre volto del Festival di Sanremo ha deciso di sbalordire i fan con una rivelazione pazzesca. Pronto a diventare padre nonostante l’età.

Nonostante abbia 71 anni suonati, celebre volto che ha fatto la storia del cinema e del Festival di Sanremo ha rivelato uno dei suoi desideri più grandi: diventare di nuovo padre. Ma procediamo per gradi.

Parliamo dell’attore e cantante Massimo Ranieri. L’artista che a maggio 2022 compirà 72 anni ha rivelato di sentire il forte desiderio di diventare padre per la seconda volta. Raggiunto da Il Messaggero, Ranieri ha dichiarato: “A breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare!”

L’artista, già padre di Cristiana, ha riconosciuto la sua primogenita quando la ragazza aveva 24 anni. Se con lei non ha vissuto i primi momenti della paternità, adesso avverte il desiderio di farlo. “Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci”, ha chiosato il cantante ai microfoni de Il Messaggero.

Il celebre protagonista del Festival di Sanremo, Massimo Ranieri, rivela il suo sogno: “Credo che potrei essere un padre ideale”

Massimo Ranieri non è stato un padre molto presente con sua figlia Cristiana. Il cantante ha riconosciuto la ragazza quando aveva già 24 anni. Proprio per questo motivo, adesso, il 71enne nutre il bisogno di provare tutte le sfaccettature legate alla paternità. Ranieri ha raccontato che il desiderio di avere un secondo figlio lo accompagna già da diverso tempo e vorrebbe quanto prima realizzarlo. Il celebre attore ha inoltre sottolineato: “Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista.. Non sono mattiniero ma prima delle tre di notte non mi addormento!“.

A chi sostiene che a 70 anni sia troppo anziano per avere un altro figlio, l’artista risponde: “Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio“. Intanto, sogno a parte, l’artista si prepara adesso ad approdare per l’ennesima volta sull’ambitissimo palcoscenico del Festival di Sanremo dove parteciperà con la canzone “Lettera al di là del mare”.