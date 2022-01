Sanremo 2022, incubo Covid: ancora nuovi casi, festival a rischio?

Questa volta, prima dell’inizio di Sanremo 2022, non sono le polemiche a tenere banco, ma bensì il numero di positività al Covid. Ecco le ultime ed allarmanti notizie riguardo le possibli assenze nella kermesse musicale.

Da diversi giorni, le notizie delle positività del cast di Sanremo 2022 stanno preoccupando gli spettatori. Si è cominciato con Aka7even, l’ex concorrente di Amici: si è annunciata la sua infezione da Covid, a cui seguito subito dopo da un membro dell’orchestra. Poco prima, aveva annunciato la sua gioia di cantare insieme ad Arisa all’Ariston.

Proprio Arisa ha condiviso alcune immagini su Instagram che lasciano intuire come, nonostante tutto, il lavoro organizzativo stia andando avanti. Ha infatti condiviso le classiche schermate delle telefonate web, dove a volte i partecipanti vengono immortalati in azioni non proprio edificanti, per poi mostrarsi insieme alla sua mamma.

Sanremo 2022, i nomi dei due nuovi positivi al Covid

Il 21 gennaio si è saputo che Roberta Capua è risultata positiva al tampone. La notizia è davvero preoccupante: la conduttrice dovrebbe essere al timone di Prima Festival a partire dal 29 gennaio. Nonostante Omicron sembrerebbe essere molto meno aggressivo delle altre varianti, è comunque previsto per legge un periodo di isolamento.

Anche Drusilla Foer, che dovrebbe essere una delle presenze femminili che accompagnerà per una serata Amadeus, si è vista costretta a rimandare tre date del tour teatrale attualmente in corso. La motivazione è che alcuni membri della sua compagnia sono risultati positivi al Covid, e quindi ha voluto prendere le giuste precauzioni.

Le nuove regole della quarantena per il Covid

Per sapere chi sarà in grado di esserci a Sanremo 2022, bisognerebbe conoscere il suo status vaccinale. Per chi ha ricevuto la seconda dose da più di quattro mesi la quarantena è di dieci giorni, di cui tre senza sintomi. Per chi invece ha ricevuto la seconda dose del vaccino da meno di quattro mesi, la quarantena è di sette giorni, di cui tre senza sintomi.

Ecco i brani della serata cover del Festival di Sanremo annunciati da Amadeus: