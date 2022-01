Royal Family, Harry pronto a far saltare un evento ufficiale: è guerra?

Harry starebbe gettando panico nella Royal Family inglese: sarebbe pronto a far saltare un evento ufficiale, se le sue condizioni non venissero rispettate. Ecco il retroscena con i commenti degli esperti.

Il 17 aprile 2020 è morto il marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra, il principe Filippo. Non appena saputa la notizia, il nipote Harry si è imbarcato subito dalla California su un volo della British Airways, in modo da poter scontare la quarantena obbligatoria ed essere in grado di partecipare al funerale pubblico.

Quando sbarcò in Inghilterra, Harry trovò ad aspettarlo la scorta ufficiale della Royal Family, costituita dalla polizia di Scotland Yard. Non avvenne altrettanto quando arrivò a Londra per l’inaugurazione della statua in onore della madre Lady Diana. Il primo luglio 2021, infatti, non trovò nessuno ad aspettarlo in aeroporto.

Harry ed il cruccio che farebbe saltare l’evento ufficiale

Sembrerebbe che il problema della sicurezza sia diventato cruciale per Harry. Se la Royal Family non gli garantirà la scorta di Scotland Yard per la commemorazione della morte del principe Filippo, lui sembrerebbe deciso a non voler partecipare. Questo significherebbe che, quindi, non parteciperebbe neanche al Giubileo di Platino di Elisabetta II.

Il piano iniziale di Harry era quello di portare in Inghilterra la moglie Meghan ed i figli Archie e Lilibeth. In particolare, quest’ultima non è mai stata nella terra di origine del papà, nessun membro della famiglia reale l’ha mai incontrata. Secondo gli esperti della Royal Family inglese, dietro l’intransigenza di Harry ci potrebbe essere un’astuta strategia.

Royal Family, Harry è sempre più lontano dall’evento

Molti esperti della famiglia reale inglese, come Phil Dampier, sostengono che Meghan non abbia alcuna voglia di fare ritorno a Londra. La scusa della scorta sarebbe dunque l’espediente perfetto per non tornare più. Inoltre, la proposta di Harry di pagare “gli extra” della scorta ha davvero fatto arrabbiare i sudditi britannici.

Scotland Yard non sarebbe in vendita, ed il duca di Sussex potrebbe ricorrere a degli ex dipendenti, come già fanno Eugenia e Beatrice di York. Per quanto riguarda Harry, sembrerebbe quasi che cerchi di pretendere con la forza un affetto che si è vanificato con la sua rinuncia al titolo di Senior Royal, rischiando così di far saltare l’evento ufficiale.