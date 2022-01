“Quella mi odia, sf***ta”: Soleil, volano parole di fuoco al GF Vip 6. La tensione in vista della nuova diretta su Canale 5 è ormai alle stelle

La puntata di venerdì 21 gennaio al GF Vip 6 non si annuncia come le altre, Dovrebbe essere quella dell’addio definitivo di Manuel Bortuzzo ai compagni di reality e forse anche per questo la tensione all’interno della casa sta salendo.

Facile immaginare che Lulù Selassié, nonostante sia preparata da molto tempo a questo arrivederci, sia comunque più sofferente del solito. Teme soprattutto di trovarsi isolata, sola con sua sorella Jessica ora che le dinamiche del reality ancora una volta stanno cambiando e che per lei non si annunciano giorni facili.

Forse anche per questo nelle ultime ore è arrivato un attacco diretto ad uno dei suoi grandi obiettivi, Soleil Sorgé. Lulù ha preso da parte Sophie, che dopo la visita della madre si è un po’ staccata dalle principesse, e le ha chiesto spiegazioni del suo comportamento. A lei dà fastidio che abbia riallacciato con Soleil e non lo nasconde. “Sf***ta, quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ma te li presto io i vestiti, che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa. Stai con lei, vedrai poi cosa succede, te ne accorgerai in futuro”.

Soleil, volano parole di fuoco al GF Vip 6: arriva una difesa a sorpresa

Ma Sophie non ha nessuna intenzione di cambiare di nuovo il suo comportamento e difende le scelte: “Se sbaglio saranno cavoli miei, ma seguo la mia testa. Non mi interessa di quello che c’è stato in passato con Soleil, se adesso sento verità da parte sua sto bene e sto anche con lei. Ti dico che a me dispiace soltanto perché metti in dubbio la nostra amicizia. Noi abbiamo un rapporto che va oltre tutto e tutti”.

E le ricorda che con l’ex corteggiatrice e isolana si sono dette di tutto, ma sempre in faccia, così quando ha avuto bisogno lei c’è sempre stata. Urge un chiarimento definitivo che avverrà forse in diretta questa sera.