Napoli, disoccupati in piazza: “Vogliamo lavoro, non assistenzialismo”

Un centinaio di disoccupati afferenti alla sigla "Movimento 7 Novembre" hanno manifestato sotto la sede del consiglio comunale di Napoli, in via Giuseppe Verdi. I manifestanti chiedono di essere inseriti nei settori relativi ai lavori di pubblica utilità: "Chiediamo diritti, non assistenzialismo né l'elemosina", dice uno dei referenti del movimento, Eduardo Sorge. Il quale precisa anche che i presidi continueranno fino a che il tavolo di confronto instaurato con il consiglio comunale non raggiungerà i risultati previsti.