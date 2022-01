Minaccia i passanti con un coltello, Guardia di Finanza gli spara: uomo ferito a Napoli

Un uomo armato di coltello è rimasto ferito da un colpo di pistola della Guardia di Finanza a San Giovanni a Teduccio, Napoli. L’intera scena è stata ripresa da un cittadino in auto e pubblicata da Welcome to Favelas. I militari gli hanno sparato nel tentativo di fermarlo, dopo che aveva minacciato loro e anche alcuni passanti. L’uomo sarebbe un cittadino di origini africane e si trova all’ospedale del Mare, dove i medici lo stanno operando.