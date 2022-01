Luca Argentero, pronta una sorpresa fantastica per il pubblico: c’è la conferma. Arriva la notizia che tutti aspettavano, non c’è storia

Sempre più negli ultimi anni la fiction è diventata una cassaforte alla quale andare ad attingere per fare ascolti e vendere pubblicità. In casa Rai lo sanno bene e l’ultima conferma arriva come una piacevole carezza per Luca Argentero.

Tutti sapevano che Doc – Nelle Tue Mani nella passata stagione televisiva aveva ottenuto numeri da record e per questo l’aspettavano al varco. Ma l’attesa non è stata vana, come testimoniano i dati degli ascolti relativi a giovedì 20 gennaio 2022. Su Rai1 la seconda puntata di Doc – Nelle Tue Mani 2 è stata vista da una media di 6.709.000 spettatori pari al 30.6%.

Poco spazio per la concorrenza: su Canale 5 la partita di Coppa Italia Roma-Lecce ha totalizzato 2.651.000 spettatori pari al 10.9% di share e su Italia 1 la nuova replica di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è stata vista da 1.382.000 spettatori (per il 6.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio un ascolto medio di 1.244.000 spettatori con il 7% di share e su La7 Piazza Pulita ha registrato 895.000 spettatori con uno share del 5.1%.

Luca Argentero campione di ascolti, una giornata da record per la Rai

Ma la Rai ha fatto il pieno anche negli altri orai del giorno. In Access Prime Time numeri da record per Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 con 5.993.000 spettatori e il 23.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina (da oggi tornerà alla sua lunghezza naturale)invece ha ottenuto una media di 3.655.000 spettatori con uno share del 15.1%. Bene Un Posto al Sole su Rai 3 con 1.700.000 spettatori (il 6.8%) e su La7 Otto e Mezzo con 1.805.000 spettatori (7.3%).

Ottimo anche Flavio Insinna con L’Eredità su Rai1: ascolto medio di 5.142.000 spettatori (per il 25.3%). Su Canale 5 invece Avanti un Altro! è stato seguito da 3.886.000 spettatori (19.6%). E ancora, nel Daytime di mezzogiorno si conferma la forza di Antonella Clerici che con E’ sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.916.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale 5 la nuova puntata di Forum ha totalizzato 1.588.000 telespettatori con il 17.5%.

