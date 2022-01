Deve lasciare subito la casa del GF Vip: il nome del nuovo eliminato è pazzesco!

Spunta il nome del prossimo concorrente che abbandonerà la casa del GF Vip. Andiamo quindi a vedere qual è la grande novità nel reality.

Primi sondaggi sulla prossima eliminazione al GF Vip. Sui social i sondaggi non lasciano spazio all’immaginazione. Andiamo quindi a vedere chi sarà il concorrente che abbandonerà il reality.

Sono in molti a chiedersi chi sarà il prossimo concorrente che verrà eliminato dalla casa del GF Vip. Infatti ad oggi i concorrenti eliminati sono stati: Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi e Carmen Russo. Adesso invece i conorrenti finiti in nomination sono quattro: la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, Jessica Selassié e Davide Silvestri.

Inoltre tra i concorrenti in nomination solo Davide potrebbe avere il biglietto di ritorno, perché il biglietto destinato alle donne è già stato pescato da Miriana Trevisan. Stando ai sondaggi spuntati sui social ad avere la peggio questa settimana potrebbero essere Valeria Marini e Giacomo Urtis, ossia i mano votati dai telespettatori questa settimana. Solamente stasera scopriremo se i sondaggi dei vari portali di cronaca rosa siano nuovamente azzeccati.

GF Vip, Manuel potrebbe lasciare: ha dei forti dolori

Manuel Bortuzzo potrebbe essere il prossimo concorrente a lasciare la casa di sua spontanea volontà, senza eliminazione. Infatti il tutto è arrivato dopo una rivelazione di Lulù Selassiè. Infatti il concorrente avrebbe dei forti dolori alla schiena, che starebbero mettendo a repentaglio la sua permanenza all’interno della casa. L’annuncio ha messo sotto choc tutti i telespettatori della casa, che amano il giovane triestino.

Inoltre parlando con Jessica, Lulù ha affermato: “tu mi devi fare compagnia perché venerdì lui se ne va via e non posso rischiare che te ne vada via pure tu“. Un addio che potrebbe arrivare stesso stasera, dopo l’ultima tribolata settimana dell’ex nuotatore, che ha avuto diversi dissidi all’interno della casa. Vedremo quindi se stasera dopo l’eliminazione di uno dei quattro in nomination, anche Bortuzzo potrebbe annunciare il suo addio alla casa.