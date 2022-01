Iliad, che batosta per tutti i clienti: questa davvero non ci voleva

Una nuova batosta colpisce tutti gli utenti di Iliad. Andiamo a vedere cosa sta succedendo a tutti i clienti dell’operatore virtuale.

Nuovo problema per tutti gli utenti che hanno una scheda telefonica Iliad. Da poco è arrivata la comunicazione a tutti i clienti che decidono di attivare una determinata promozione: cosa sta succedendo.

Tutti gli abbonati alla rete telefonica di Iliad nelle prossime settimane potranno usufruire della tariffa Giga 120. Questa è una ricaricabile ed è senza ombra di dubbio tra i migliori piani tariffari presenti sul mercato. Inoltre la promozione comprende consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. L’utente potrà rinnovare questa promozione con soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Le grandi offerte a prezzi stracciate quindi continueranno a far parte della strategia commerciale della rete francese anche per questo 2022. I clienti che decidono di attivare una SIM con il gestore francese però al tempo stesso devono anche valutare l’assenza di alcuni servizi rispetto ad altri provider. Infatti Iliad ancora oggi non possiede un’app su Android e iOS in grado di offrire assistenza ai propri clienti.

Iliad, manca ancora un’applicazione per l’assistenza: le lamentele degli utenti

Il grande problema di Iliad ad oggi è quello di non avere ancora un’applicazione in grado di assistere gli utenti. Infatti tutti coloro che hanno un piano tariffario con l’operatore francese non possono scaricare un’app nativa per la gestione del loro account né su Android e su Google Play Store né su iPhone e sul relativo App Store. Per questo motivo l’utenza potrà gestire il proprio profilo telefonico solamente attraverso il sito ufficiale dell’operatore.

All’inizio di quest anno avevamo tante indiscrezioni per quanto riguarda la presenza di n’app ufficiale di Iliad. Purtroppo però l’applicazione della compagnia telefonica ancora deve essere lanciata. Mentre per gli utenti Android arriva una doppia beffa, visto che da alcune settimane su Google Play Store non sono più disponibili tante di queste app parallele per la gestione del profilo Iliad.