“Ho un forte mal di testa, mi vendicherò”. Lo scherzo finisce male e Valeria Marini sbotta al GF Vip

Clamoroso al GF Vip 6. Una delle protagoniste dello show condotto da Alfonso Signorini ha perso la pazienza davanti a tutti

Mancano poche ore all’ultimo appuntamento della settimana del GF Vip 6.

Esattamente una settimana fa Delia Duran, moglie di Alex Belli, è entrata nella casa più spiata d’Italia provocando un vero terremoto nel sistema ben rodato dei coinquilini. La puntata di venerdì scorso ha registrato un’impennata di ascolti portando il programma condotto da Alfonso Signorini il più seguito dagli italiani. Nessuna sorpresa al riguardo.

In settimana non sono mancate le prime frecciatine tra Delia e Soleil Sorge così come i primi elogi alla bellezza della prima. Barù venerdì scorso alla sua vista ha immediatamente colto l’eleganza e la sensualità della nuova concorrente e lei ha ricambiato dandogli del più elegante della casa.

Primi passi verso un possibile flirt? Non proprio. La smentita in diretta da parte di lui che ha messo in chiaro le cose: non sarà una pedina di questo gioco amoroso. Nelle ultime ore invece un’altra protagonista del programma ha affermato che dirà addio al GF Vip 6.

GF Vip 6, Valeria Marini dopo lo scherzo: “Mi vendicherò”

Valeria Marini e Giacomo Urtis ieri sera hanno preparato l’impasto per fare la pizza. Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano, notando che i due erano alle prime armi, si sono messi d’accordo per fargli uno scherzo dicendo loro di aver sbagliato mettendo nell’impasto lo zucchero invece del sale.

LEGGI ANCHE:

“Lo scherzo è bello quando dura poco. Siete pesanti…” è stata la risposta di Valeria Marini che aveva intuito le intenzioni dei suoi coinquilini. “Guarda abbiamo mangiato quella prosciutto e mozzarella ed era dolce…Si sentiva…”. Gianmaria e Alessandro hanno proseguito e la showgirl di origini sarde, ormai stanca di questa forzatura ha detto: “Basta così. Adesso vado in veranda perchè mi è venuto un forte mal di testa a fare quella pizza”. “Stiamo giocando. Sei stata bravissima”, hanno ammesso i due. Valeria Marini ha tirato un sospiro di sollievo: “Preparatevi perchè mi vendicherò…”.