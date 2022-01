Guendalina Tavassi di nuovo vittima di un’aggressione: grande paura davanti a tutti

Nuova aggressione ai danni di Guendalina Tavassi e del fidanzato Federico. La notizia sta facendo il giro del web: cos’è successo.

Spunta sul web la notizia di un’aggressione ai danni di Guendalina Tavassi e del fidanzato Federico. La notizia sta facendo il giro del web, andiamo quindi a vedere la testimonianza dell’influencer sui social.

Guendalina Tavassi ed il fidanzato Federico sono stati nuovamente vittima di un’aggressione, con la notizia che ben presto si è diffusa sul web. A ricostruire per prima la vicenda ci ha pensato Sorgeveritas, che ha tirato in ballo anche Umberto D’Aponte, l’ex di Guendalina. Dopo la separazione i rapporti tra i due sono molto tesi. Inoltre la vicenda sarebbe avvenuta all’uscita dalla scuola dei loro figli, Chloe e Salvatore, che in un primo momento sembravano essere presenti all’aggressione. Successivamente però è spuntato che i figli sono sopraggiunti solamente poco dopo.

Inoltre l’aggressione sarebbe stata proprio ai danni di Federico, fidanzato della showgirl che stava aspettando in macchina. Ma proprio fuori scuola c’era anche Umberto e non era da solo. Infatti secondo le testimonianze dei presenti, l’uomo che era insieme a Umberto si sarebbe avvicinato alla macchina e avrebbe aperto lo sportello, rivolgendosi non carinamente a Federico. Alcuni testimoni oculari parlano addirittura di un orecchio morso. Quel che è certo è che Federico è uscito dalla colluttazione con un occhio tumefatto.

Guendalina Tavassi aggredita insieme a Federico: la ricostruzione

Al momento l’aggressione ai danni di Guendalina Tavassi e del fidanzato Federico è attribuita proprio ad Umberto D’Aponte. Inoltre se così fosse sarebbe l’ennesima aggressione da parte dell’ex della Tavassi. Infatti in passato è già successo diverse volte, ma oggi ad aver avuto la peggio è stato Federico. A fare da contorno al tutto, d’Aponte avrebbe anche un obbligo restrittivo di stare a distanza di almeno 500 metri da Guendalina. Proprio questa distanza non sarebbe stata rispettata dall’uomo.

Inoltre i fatti sarebbero avvenuti ieri perché si parla anche di un giorno di ospedale per Federico Perna. L’uomo infatti sarebbe stato dimesso solamente nelle ultime ore, con un Umberto che potrebbe avere anche uno stato di fermo. La notizia non è stata confermata in ogni dettagli dai diretti interessati. Sui profili Instagram dei tre diretti interessati c’è stato assoluto silenzio fino a poco fa. Solamente nella serata di ieri, Guendalina ha postato una storia su cui ha scritto: “Ragazzi sto leggendo i vostri messaggi e vi ringrazio, Fede si sta riprendendo. Purtroppo non c’è mai fine al peggio. Torno presto“.