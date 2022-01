Grande Fratello, dopo il cancro una bella notizia: “Potrò rimanere incinta fra due anni”

Qui l’ex gieffina ha raccontato quelle che sono state le sensazioni provate in questi lunghissimi mesi, ma soprattutto quando ha terminato l’ultimo ciclo di chemio. “È stata la conclusione di un incubo”, ha rivelato Carolina parlando del momento in cui le hanno sfilato la cannula inserita nel braccio per la chemioterapia. “Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino solo per ricordarmi come si faceva”, ha continuato l’ex gieffina.

Carolina Marconi, ex volto del Grande Fratello 4, è finalmente guarita: le sue sensazioni e il desiderio di avere un figlio

Con l’ultimo ciclo di chemioterapia, Carolina Marconi può finalmente sentirsi libera dal mostro che l’ha attanagliata in questi ultimi mesi. Nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, l’attrice venezuelana parlerà anche del libro che sta promuovendo: “Sempre con il sorriso”. Uno sprone per coloro che si ritrovano ad affrontare la sua stessa malattia.

Il libro di Carolina Marconi, in uscita il 25 gennaio, vuole essere un aiuto concreto per tutti coloro che sono in difficoltà. “Il cancro non dipende da nessuno. Conta lo spirito con cui lo si affronta“, ha chiosato la 43enne che ha proseguito: “Se lo fai in modo positivo riesci a superare tutto”. Carolina Marconi ha spiegato che il cancro l’ha devastata ma allo stesso tempo l’ha resa più forte: “La vita me la voglio godere”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Delia Duran, pronto il dopo GF Vip: famosa conduttrice la vuole nel suo programma

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Problemi di salute per ex protagonista del GF Vip: “E’ stato devastante” – VIDEO

Intanto, adesso che è guarita, rispettando i tempi giusti Carolina potrà finalmente concentrarsi anche sul suo sogno più grande: diventare mamma. “Ora devo fare una cura ormonale che dura cinque anni. Ma grazie a degli studi sperimentali avrò la possibilità di provare a rimanere incinta fra due anni e non vedo l’ora!”. In bocca al lupo a Carolina ed al suo compagno Alessandro Tulli.