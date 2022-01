Flavio Insinna, la Rai lo promuove: decisione ufficiale per il conduttore

È arrivata la decisione ufficiale per il conduttore Rai, Flavio Insinna, che ha avuto una promozione da parte dei vertici col suo programma

Colonna portante della serata di Rai Uno, Flavio Insinna subirà un cambiamento, benché provvisorio, che riguarda il suo programma di punta: L’Eredità. Di necessità virtù, il conduttore è pronto alla sfida.

La settimana di Sanremo 2022 è sempre più vicina e lo sconvolgimento dei palinsesti è già in atto con programmi che variano a seconda della messa in onda del Festival. A giovarne è Flavio Insinna che, stando alle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, avrà una premiazione in prima serata.

In particolare, per la serata di venerdì 28 gennaio -esattamente a pochi giorni dal martedì che aprirà le danze con la kermesse musicale- L’Eredità andrà in onda dalle 21:25 dopo I Soliti Ignoti. Questo perché ai vertici è stato scelto di fare uno speciale Sanremo per quella puntata del quiz show di Flavio Insinna.

Speciale L’Eredità: la promozione di Flavio Insinna in prima serata

La Rai ha scelto L’Eredità come programma da mandare in premio in prima serata per i dati degli ascolti che quotidianamente raccoglie. Il quiz show di Flavio Insinna vince e convince sera dopo sera nonostante la messa in onda sia nella fascia oraria prima del TG delle 20:00. È proprio per questo che i vertici Rai si aspettano un grande risultato dal programma che metterà in sfida i campioni che si sono alternati durante l’ultima edizione, con domande a tema Festival di Sanremo.

Una messa in onda pensata come serata di avvicinamento alla settimana di Sanremo 2022 che, inizialmente, sarebbe dovuta essere affidata a Il Volo con un programma tutto loro, indiscrezione che lanciò sempre Davide Maggio, salvo poi concludersi con un nulla di fatto. Se il Festival lo Raccontiamo Noi di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarebbe dovuto arrivare prima di Sanremo 2022, ma col tempo sono state fatte alcune rivisitazioni per cui potrebbe andare in onda ad inizio marzo.