Diana Del Bufalo esce allo scoperto: “Vi svelo con chi mi frequento” – FOTO

Dopo la fine della sua storia d’amore con Edoardo Tavassi, l’attrice Diana Del Bufalo rivela la sua nuova fiamma.

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Diana ed Edoardo hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Intanto, l’attrice è già tornata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Insomma, per la 31enne romana questo è un periodo particolarmente fortunato non solo nel lavoro ma anche in amore.

Diana Del Bufalo sta vivendo un periodo particolarmente fortunato dal punto di vista lavorativo: a partire da febbraio 2022, la 31enne è tra i protagonisti di Lol-2. Inoltre attualmente è impegnata a teatro con “Sette spose per sette fratelli”. Ma dopo l’addio ad Edoardo Tavassi (fratello dell’ex concorrente del GF, Guendalina) per Diana le cose starebbero andando bene anche in amore.

L’attrice infatti ha deciso di rendere pubblica la sua nuova frequentazione. Tra le romane ha conosciuto Benjamin: “Ci siamo conosciuti mesi fa durante una sua vacanza a Roma. Abita a Los Angeles ma ci vediamo spesso“. A RomaToday l’attrice ha raccontato che Benjamin adora l’Italia e nonostante lavori negli Stati Uniti, appena può prende un volo per tornare qui da lei.

Diana nella seconda stagione di Lol: era a rischio la sua partecipazione

A partire dal prossimo mese, febbraio 2022, la Del Bufalo sarà tra i protagonisti di Lol-2. Solo alcuni giorni fa, però, la sua partecipazione al Game-Show sembrava che fosse a rischio per alcune dichiarazioni avventate sul Covid-19, nonché sui vaccini. A lanciare l’indiscrezione era stato il portale web diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia: “Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon“.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Grande Fratello, dopo il cancro una bella notizia: “Potrò rimanere incinta fra due anni”

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Delia Duran, pronto il dopo GF Vip: famosa conduttrice la vuole nel suo programma