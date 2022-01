Delia Duran, pronto il dopo GF Vip: famosa conduttrice la vuole nel suo programma

Delia Duran ha colpito una famosa ed amata conduttrice che la vorrebbe al suo fianco in uno dei nuovi programmi Mediaset

Barbara D’Urso è rimasta colpita evidentemente da Delia Duran e per questo le indiscrezioni parlando di una richiesta personale della conduttrice partenopea per averla al suo fianco nel nuovo programma.

Non è una novità che Barbara D’Urso sarà la conduttrice che Mediaset ha scelto per rilanciare La Pupa e Il Secchione. La conduttrice partenopea sta lavorando al meglio per individuare le giuste personalità da cui essere affiancata nel programma e sta analizzando i provini per buttare nella mischia le giuste pupe ed i perfetti secchioni.

Nelle ultime ore, Davide Maggio ha risposto alla domanda di un fan nel box delle domande che gli ha chiesto: “Opinionisti e concorrenti de La Pupa e Il Secchione?” senza indugio, il giornalista ha risposto: “La D’Urso pare volesse Delia Duran”. Quando uscirà dal reality show, dunque, la moglie di Alex Belli potrebbe già avere un ruolo in TV fortemente richiesto dalla D’Urso.

Delia Duran, le ultime sul suo conto al GF Vip 6

Delia Duran è l’ultima arrivata al GF Vip 6 eppure il suo ingresso in casa non sembra aver prodotto le reazioni sperate dalla produzione del reality show. Anche la convivenza con Soleil Sorge sembrerebbe proseguire senza particolari intoppi, tranne quando a collegarsi con la casa è lo stesso Alex Belli che sembra sempre voglia mettere carne a cuocere. Qualcuno l’ha accusata di essere nella Casa per un po’ di visibilità ed accalappiare nuove proposte lavorative dal panorama del mondo dello spettacolo italiano, cosa che sembra effettivamente essere arrivata.

Tuttavia, nelle ultime ore si fa sempre più insistente un’indiscrezione che ha dell’incredibile e che riguarda proprio Delia Duran: la produzione del GF Vip starebbe facendo di tutto per far entrare un ex della modella venezuelana che possa creare un po’ di caos. Come reagirà Alex Belli? Soleil Sorge si prenderà una vendetta personale? Sarebbe curioso capire chi potrebbe essere e se effettivamente c’è la possibilità che entri.