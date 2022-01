Anticipazioni Uomini e Donne, Elena sbugiardata? Biagio di Maro pronto alla rivalsa

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne vedono Biagio Di Mauro nuovamente al centro delle polemiche con Elena

A partire dalle 14:45, oggi venerdì 21 gennaio, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne per questa settimana con un’ampia parentesi dedicata al Trono Over ed una breve al Trono Classico.

Ancora una volta, il cavaliere Biagio Di Maro sarà al centro delle polemiche. Dopo aver discusso con Tina Cipollari che non approva né apprezza l’atteggiamento di Biagio nei confronti di Elena, ci sarà un’accesa discussione con la stessa dama che, intanto, è entrate nella cerchia di interesse di Diego Tavani, ex di Ida Platano.

Biagio Di Maro si è infastidito per quanto affermato da Diego Tavani, nonostante avesse chiuso con Elena, seppure in modo burrascoso tra pianti e ripicche. Quest’ultime, però, non cessano di esserci: i due continueranno a battibeccare animatamente senza trovare un reale punto di chiusura. In particolare, il cavaliere continua ad insinuare che, mentre era al dating show, sentiva e frequentava un altro uomo all’esterno. Un’accusa, in realtà, reciproca perché anche Elena sosteneva lo stesso: è arrivato il momento in cui Biagio porta le prove in studio della presunta relazione al di fuori delle telecamere?

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo e Federica continua la discussione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Durante la puntata di ieri, Matteo Ranieri ha avuto un acceso confronto con la sua corteggiatrice Federica che, insieme a Martina e Denise si sta contendendo la scelta del tronista. La corteggiatrice era infuriata perché Matteo ha sprecato un’esterna con lei, non portandola fuori, dopo una lunga discussione ha deciso di uscire dallo studio. È da qui che si riprenderà oggi, proprio dalla sceneggiata di Federica che rientrerà poi in studio per concludere la discussione con il tronista: riusciranno a trovare una quadra ed a far pace o la corteggiatrice si autoeliminerà?

Oggi, per concludere la prima settimana di Luca Salatino sul trono classico, dopo essere stato corteggiatore di Roberta Ilaria, ci sarà un piccolo spazio dedicato anche a lui ed alle sue prime impressioni sulle ragazze scese a corteggiarlo.