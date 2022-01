Alessandro Cattelan approda su Netflix: grandi novità in arrivo – VIDEO

Alessandro Cattelan non si ferma. Dopo Sky e Rai, il conduttore televisivo sbarca su Netflix con una grandissima novità.

Non c’è due senza tre: è il caso di dirlo per Alessandro Cattelan. Il conduttore televisivo e radiofonico è pronto a tornare sul piccolo schermo al timone di un docu-show. Questa volta però sbarca sulla piattaforma streaming: Netflix.

Dopo l’esperienza vissuta con Sky e Rai, per Cattelan è arrivato il momento di cambiare. Il conduttore televisivo approda su Netflix con un nuovissimo docu-show di cui sarà autore e protagonista. La sua presenza sulla piattaforma streaming era stata annunciata lo scorso 10 maggio 2021 ma adesso, però, è arrivata il momento di andare in onda.

A proposito di questo, in molti si chiedono quando sarà possibile vedere il nuovo format targato Netrflix. Stando alle ultime comunicazioni il docu-show, dal titolo “Una Semplice Domanda”, sarà disponibile a partire dal 18 marzo 2022 in 190 Paesi. Quanto agli episodi, questi ne saranno solo sei.

Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con “Una Semplice Domanda”: tutti i dettagli

Il nuovo docu-show di Netflix con Alessandro Cattelan al timone, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 18 marzo 2022. “Una Semplice Domanda” è prodotto da Fremantle. Intanto il conduttore televisivo ha spiegato come nasce questo nuovo format. Il 41enne si è sentito in difficoltà dopo che sua figlia Nina gli ha posto una domanda che sembrerebbe semplice e scontata da rispondere: “Come si fa ad essere felici?”. Dopo quel momento il 41enne ha avuto un’illuminazione.

Al centro del nuovo programma targato Netflix ci sarà dunque il tema della felicità. Intanto proprio nelle ultime ore Cattelan ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, il video di presentazione del docu-show: “Lo storytelling è una truffa.

Una semplice domanda esce il 18 Marzo in oltre 190 paesi in giro per il mondo. In oltre 188 dei quali, la gente non sa nemmeno chi io sia ( a San Marino invece ho fatto la storia )”. Infine il conduttore di Tortona ha lasciato i suoi fans con una promessa: “Nei prossimi giorni vi racconterò qualcosa in più”.