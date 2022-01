“Troppo stanco sotto vari aspetti”: clamoroso addio al trono di Uomini e Donne

Clamoroso addio al trono di Uomini e Donne. Un protagonista del dating show ha spiegato i motivi per cui ha lasciato il programma.

Nelle settimane scorse abbiamo visto un clamoroso addio al trono di Uomini e Donne. Il concorrente ha spiegato tutti i motivi per cui ha abbandonato la trasmissione: andiamo a vedere le sue parole.

È passato poco più di un mese dalla fine dell’esperienza di Ciprian Aftim ed Andrea Nicole Conte all’interno di Uomini e Donne. i due sono usciti senza non troppe polemiche, visto che si sono visti lontani dalla trasmissione senza avvisare la redazione del programma. I due quindi hanno deciso di raccontarsi ai microfoni di MondoTv 24. Nel corso della trasmissione Ciprian ha anche fatto sapere cosa ne pensa di Luca Salatino, attuale tronista.Infatti il tronista laziale ha debuttato dopo aver corteggiato a lungo Roberta Ilaria Giusti, senza riuscire però ad entrare nel suo cuore.

Quest’ultima infatti alla fine ha scelto Samuele Carniani, una decisione che ha spiazzato tutti. Durante l’intervista, però, Ciprian ha rivelato perché lui avrebbe rifiutato. Infatti l’ex corteggiatore ha dichiarato: “Io non avrei accettato il trono, avrei avuto bisogno di uno stop. Non mi sarei sentito subito di mettermi in gioco di nuovo” – ha poi concluso – “Poi ho sempre lavorato ed ero molto stanco sotto vari aspetti. In parte non me la sarei sentita a livello sentimentale, in parte per lo stile di vita che stavo conducendo e non ce l’avrei fatta più. Poi mai dire mai“.

Uomini e Donne, Ciprian si racconta: “Sta andando tutto bene”

Ciprian Aftim ha quindi deciso di raccontarsi, svelando che la sua relazione con Andrea Nicole Conte va a gonfie vele, nonostante la cacciata dalla trasmissione. La loro non è stata una vera e propria scelta. I due hanno passato una notte insieme all’insaputa dello show, scatenando l’ira di Maria De Filippi, degli opinionisti e del pubblico a casa. Nonostante le critiche la coppia, una volta uscita dal dating show, è sbocciata. I due infatti sono innamoratissimi e sarebbero pronti a rifare tutto il percorso fatto in trasmissione.

Andrea Nicole ha poi preso parola affermando: “Contro ogni previsione sta andando tutto bene. Io lo speravo, non ne ero certa, ma la speranza c’era. Degli attacchi in generale non mi esprimo“. Inoltre l’ex tronista ha voluto concludere dicendo la sua su una possibile partecipazione al GF Vip. Infatti Andrea Nicole ha affermato: “A tutti quelli che me l’hanno chiesto finora ho sempre detto no. Più che altro perché rimanere chiusa in un contesto del genere non è che mi attiri proprio tanto. Poi mi troverei tutte le settimane Ciprian a bussare“.