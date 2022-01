Torna all’Isola dei Famosi 2022 con la figlia: arriva l’annuncio bomba!

Un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è pronta a tornare, ma stavolta in compagnia della figlia: arriva l’annuncio bomba sui social.

Continua la composizione del cast dell’Isola dei Famosi, che dal 15 marzo tornerà su Canale 5. Una delle ex concorrenti è pronta a tornare nel reality, ma in compagnia della figlia. Andiamo a vedere chi è e l’annuncio fatto in giornata.

Cresce l’attesa per l’inizio dell’Isola dei Famosi con un’altra importante novità che è sorta nelle ultime ore. Infatti potrebbe sbarcare nuovamente sull’Isola di Palapa anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, avuta oltre vent’anni fa con Al Bano Carrisi. A confermare il rumor ci ha pensato la diretta interessata, che ha comunicato come abbia ricevuto una proposta da Mediaset ma ancora deve dare una risposta.

Sui social network la Lecciso ha infatti comunicato: “Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola“. Inoltre Loredana è stata concorrente nel 2010, quando a vincere il programma fu Daniele Battaglia.

Isola dei Famosi, la Mediaset chiama Loredana Lecciso: la risposta

Al momento la presenza di Loredana Lecciso all’Isola dei Famosi non sembra certa. Mentre invece ci sarà gcon molte probabilità la figlia Jasmine. Quest’ultima ha rifiutato di partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip in coppia con il padre Albano. La produzione quindi continua a lavorare per completare il cast dell’Isola dei Famosi. Tra i nuovi naufraghi si potranno trovare: la showgirl Alessia Fabiani, la modella Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi, il cantante Pago, i fratelli Luca e Gianmarco Onestini e l’ex calciatore oggi compagno di Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso.

Ma non solo infatti tra i possibili concorrenti potranno esserci anche Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati , e Jedà, il compagno di Vera Gemma. Mentre invece sono in stand-by le candidature di Andrea Casalino e Nicola Vivarelli. Mentre invece gli opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Dall’Honduras invece dovrebbe esserci ancora l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino nonostante le polemiche dello scorso anno.