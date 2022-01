Serena Rossi-Davide Devenuto, perché è saltato il loro matrimonio: fan della coppia senza parole

Sembrerebbe saltato il matrimonio tra Serena Rossi e Davide Devenuto. Andiamo a scoprire il motivo e perchè i fan sono senza parole.

Durante il 2021 è saltato nuovamente il matrimonio tra Serena Rossi e Davide Devenuto. Il motivo ha lasciato i fan senza parole, andiamo quindi a scoprire cos’è successo tra i due ex attori di Un Posto al Sole.

Ancora niente nozze per Davide Devenuto e Serena Rossi. Sono passati oramai due anni dalla romantica proposta di matrimonio, con i due che però ancora devono andare all’altare. Infatti fu proprio Davide ad avanzare la proposta durante una diretta di Domenica In. Davide e Serena restano una famiglia, con il loro piccolo Diego che oggi ha cinque anni ed è legato ad entrambi i genitori. Così Serena ha rilasciato un’intervista al settimanale intimità spiegando il motivo della scelta che ha deluso i fan più romantici.

Infatti la scelta sarebbe proprio di Davide. Secondo Devenuto sarebbe ridicolo sposarsi ora che sta compiendo 50 anni. L’interprete, apparso anche un Mina Settembre di recente, ha così confessato: “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio! Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa“. Inoltre l’idea sarebbe stata accantonata per una serie di vicissitudini e tra questi ci sarebbero anche i numerosi impegni di Serena.

Serena Rossi-Davide Devenuto, matrimonio saltato? Cos’è successo

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Troppo stanco sotto vari aspetti”: clamoroso addio al trono di Uomini e Donne

Nonostante il matrimonio saltato la coppia tra Serena Rossi e Davide Devenuto è più unita che mai. Infatti i due convivono ininterrottamente anche senza fede nuziale al dito. Sono ben 13 gli anni di convivenza, con Devenuto che più volte ha spiegato: “Al momento è come se fossimo già sposati“. Inoltre la stessa Rossi è molto impegnata in questo periodo e dopo una lunga gavetta si trova ad essere una delle attrici italiane più richieste. Dopo le riprese de ‘La Sposa’, Serena ha in serbo tantissimi progetti top secret.

LEGGI ANCHE >>> “Hai il pi****o?”, squallida domanda ad Andrea Nicole: la sua risposta fa il giro del web!

Infatti in una recente intervista l’attrice ha affermato: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso” – ha poi chiosato sulle nozze – “In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni“. Per i due quindi al momento non ci sarebbe in mente il matrimonio, ma non è ancora detta l’ultima parola.