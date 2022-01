Sanremo 2022, colpo di scena sul palco dell’Ariston: svelato il vincitore

Colpo di scena in vista di Sanremo 2022. Svelato il nome del cantante che vincerà la prossima edizione della kermesse musicale per antonomasia.

Il 2022 ormai è in fase avanzata e tra circa due settimane prenderà il via la nuova edizione del Festival di Sanremo.

Le date sono già state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. Quindi, la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Le notizie però non si fermano qui. I concorrenti con i rispettivi brani della futura edizione saranno: Achille Lauro – “Domenica”, Aka 7even – “Perfetta così”, Ana Mena – “Duecentomila ore”, Dargen D’Amico – “Dove si balla”, Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Giusy Ferreri – “Miele”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Mahmood e Blanco – “Brividi”, Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”, Matteo Romano – “Virale”, Michele Bravi – “Inverno dei fiori”, Noemi – “Ti amo non lo so dire”, Rkomi – “Insuperabile”, Sangiovanni – “Farfalle”, Tananai – “Sesso occasionale”, Yuman – “Ora e qui”.

Oltre ai cantanti, a catturare l’attenzione delle telecamere ci saranno le cinque coconduttrici che affiancheranno il direttore artistico. Cinque grandi donne che scenderanno sul palco ogni puntata. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini nella seconda, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social. Venerdì Maria Chiara Giannetta e per il gran finale invece sul palco con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.

Sanremo 2022, i bookmakers svelano il nome del vincitore

Non si fa che parlare d’altro: chi vincerà la prossima edizione del Festival di Sanremo? A dare una risposta ci ha pensato Sisal Matchpoint con una classifica delle quotazioni degli artisti in gara. Non si tratta di qualcosa di ufficiale ma di una semplice graduatoria fatta dai bookmakers.

Secondo la classifica stilata da Sisal Matchpoint, tra le prime posizioni al Festival di Sanremo 2022 troviamo in quinta posizione Emma, quotata a 9. A seguire in quarta posizione Sangiovanni e in terza La Rappresentante di Lista. Al secondo posto Elisa, quotata a 4,50 mentre al primo Mahmood con Blanco, quotati a 3,50.