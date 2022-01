Roma, l’abbandono delle periferie: il degrado del campo di basket ad Acilia

Nel X Municipio di Roma il campo di basket sito nel Villaggio San Francesco (Acilia) è nel degrado più totale: un canestro è completamente a terra con tubature sporgenti, mentre un altro rischia di cadere da un momento all'altro. Il rischio che qualcuno possa farsi male è lampante, come denuncia il comitato di quartiere locale, che segnala anche l'occupazione da parte di alcuni senzatetto dello stabile adiacente il campo. "Dobbiamo intervenire subito con una messa in sicurezza dei due canestri, poi verrà fatta una riflessione su come riqualificare l'area", promette ai nostri microfoni la vicepresidente del X Municipio Valentina Prodon. Il servizio di Angelo Andrea Vegliante.