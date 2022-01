Rischiate di perdere l’account whatsapp: attenzione a questa irriconoscibile truffa!

Spunta su WhatsApp una truffa che rischia di farvi perdere il vostro account. Andiamo a vedere come difendersi dal raggiro.

Sono sempre tanti i pericoli presenti su WhatsApp ed adesso spunta un clamoroso raggiro che rischia addirittura di farvi perdere l’account. Andiamo a vedere cosa fare per riconoscere e difendersi dal raggiro.

La popolarità di WhatsApp, come sappiamo, è mondiale ed ancora oggi l’applicazione di Meta è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi al suo interno. Nonostante la sua fama, ancora oggi è possibile cadere in alcune truffe all’interno dell’applicazione. Infatti la presenza di alcuni cyber-criminali non è da imputare al servizio di Meta, ma purtroppo nell’era di internet sono sempre più diffusi dei raggiri del genere. L’ultimo raggiro rischia di farvi perdere letteralmente l’account. Infatti a segnalare il tutto ci ha pensato addirittura il Commissariato di Polizia Online.

Le autorità con un post sui social hanno comunicato ai cittadini: “Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice. Questo viene inviato tramite SMS sul dispositivo“. Il post poi continua rimarcando: “Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS. Al suo interno viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica“. Quindi in nessun caso si deve fornire il codice segreto, visto che potrebbe permettere ai criminali di accedere al vostro profilo, causando gravi danni dal punto di vista della privacy.

WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi. Sono diversi i trucchi scoperti dagli utenti per migliorare il servizio dell’app del colosso Meta. Uno di questo ci permette di scoprire la rubrica dei nostri contatti, in modo che sappiamo anche come il nostro conoscente ha salvato il nostro contatto. Infatti abbiamo diversi utenti precisini che salvano un contatto con nome cognome ed altri invece che inventano nomignoli o soprannomi assurdi.

Per soddisfare la nostra curiosità quindi c’è un trucco ben preciso. Ovviamente non ci sarà bisogno né di un’applicazione, né di un magheggio da programmatore. Infatti basterà solamente chiedere al contatto in questione se ci potrà mandare il nostro numero sull’applicazione. Se il vostro conoscente accetterà, potrete quindi scoprire con quale nome vi ha salvato all’interno della rubrica.