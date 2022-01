“Problema serio”, ex tronista di Uomini e Donne in ospedale per un’operazione: ansia tra i fan

Un ex protagonista di Uomini e Donne è finita in ospedale. Le sue parole sull’intervento chirurgico che ha subito.

Uomini e Donne è il programma più seguito dagli italiani.

Sin dalla sua prima stagione, quella dell’esordio sul piccolo schermo, il dating show condotto da Maria De Filippi ha riscosso un notevole successo riuscendo in poco tempo a fare proseliti. La chiave del successo è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore.

Ogni giorno su Canale 5 alle ore 14.45 Uomini e Donne entra nelle case degli italiani intrattenendoli come pochi altri show sanno fare. Il programma si rinnova di continuo ma il vero scossone è avvenuto qualche anno fa, quando i produttori di Uomini e Donne, al già presente Trono Classico hanno deciso di aggiungere il Trono Over. Sono tanti i protagonisti che sono entrati nei cuori di tutti e una di questi è Sara Shaimi.

Uomini e Donne, ex protagonista in ospedale: “Problema serio”

L’ex tronista di Uomini e Donne, salita sul trono del dating show condotto da Maria De Filippi nel 2019, ha trascorso il giorno del suo compleanno in ospedale. Pochi giorni fa, dopo che le voci del suo ricovero si facevano insistenti, ha fatto sapere ai suoi fan che avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico.

Sara Shaimi ha confessato ai suoi 168mila followers i motivi per cui si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico evidenziando che non si trattava si ritocchi al viso, orecchie o altre parti del corpo. “Un problema serio” è stato quanto detto l’ex volto di Uomini e Donne.

“No intervento estetico. No orecchie, in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle. No capelli, in quanto li ho dovuti anche rasare. Ho fatto un intervento chirurgico per un problema SERIO che avevo”.

Queste le parole condivise dall’ex tronista sul suo profilo Instagram. Un intervento chirurgico al quale si è sottoposta per motivi di salute e non per quello che molti credevano, ossia ritocchi.