È positivo anche lui: notizia dell’ultima ora sconvolge Sanremo!

Un altro positivo a meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2022: attenzione al rischio focolaio

Anche quest’anno il Festival di Sanremo è stato colpito dal Covid, prima Aka7even ed ora un altro volto importante della kermesse musicale: riusciranno, entrambi, a recuperare per l’inizio dell’evento musicale?

La notizia dell’ultima ora arriva direttamente dal Teatro Ariston di Sanremo in cui chiunque entra ed esce è costantemente sottoposto a tamponi rapidi. Nei giorni scorsi, è stato Aka7even ad annunciare la sua positività ai fan, sperando di negativizzarsi prima di Sanremo e poter scendere ugualmente sul palco del Festival.

La notizia, adesso, è di uno dei membri della famosa orchestra della kermesse musicale ad essere positivo al Covid. L’uomo è in isolamento ed in attesa di tampone molecolare che possa effettivamente attestare la sua certa positività, ma nel frattempo sono stati sottoposti al tampone anche altri 15 membri dell’orchestra.

Sanremo 2022, orchestrale positivo al Covid: il protocollo da applicare

Aka7even ha dato il via alle danze di tamponi positivi al Festival di Sanremo e con la positività dell’orchestrale Rai la speranza è che la danza si possa anche chiudere, visto e considerato che mancano meno di due settimane alla messa in onda della kermesse musicale. Tuttavia, purtroppo o per fortuna, Amadeus e l’enorme staff che si muove nel dietro le quinte dell’evento musicale più seguito d’Italia sono già abituati a questo tipo di imprevisti: l’anno scorso, Irama ha assistito alla sua partecipazione a Sanremo direttamente dalla sua camera d’albergo.

Nonostante La Genesi del Tuo Colore non sia mai stata fatta dal video, perché com’è noto andavano in onda le prove generali dell’esibizione del cantante di Amici 17, il brano arrivò 5° dietro Colapesce Dimartino, Ermal Meta, Fedez e Francesca Michielin ed i Maneskin vincitori della scorsa edizione. Nel caso dell’orchestrale, con ogni probabilità, potrebbe essere sostituito in extremis, ma per Aka7even andrebbe in vigore lo stesso protocollo applicato per il suo collega di talent show.

Non ci resta altro che aspettare il primo febbraio, sperando che le positività al Covid nella città ligure ed al Teatro Ariston, in particolare, possano cessarsi.