Manuel Bortuzzo, il ricordo che lo devasta: “Una grande perdita”

Manuel Bortuzzo ha voluto aprirsi dedicando dello spazio ad un ricordo che lo ha distrutto. Ecco le parole usate dal nuotatore con i coinquilini.

Manca ormai pochissimo all’uscita dalla casa del GF Vip 6 di Manuel Bortuzzo. Per sua scelta, e forse anche perchè soffre dell’assenza di Aldo Montano nella casa, ha deciso di uscire nella fine di gennaio. Il 20 gennaio, le telecamere del reality hanno mostrato il nuotatore distrutto mentre rivelava che un episodio lo ha veramente turbato.

Fra non molto, infatti, ricorrerà un triste anniversario. A giugno sarà trascorso un anno dalla morte di Michele Merlo, il cantante di Amici. Come ha ribadito Manuel Bortuzzo nel suo ricordo dell’artista, all’improvviso è andato all’ospedale per dei malesseri: dopo due giorni è morto. Si scoprirà troppo tardi che aveva la leucemia.

Manuel Bortuzzo non si dà pace: il ricordo del cantante

Manuel Bortuzzo, vicino a dei commossi Davide Silvestri e Giacomo Urtis, ha ricordato l’ultimo messaggio scritto dal cantante di Amici su Instagram: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male“. Probabilmente, i suoi malesseri sono stati sottovalutati a causa della depressione di cui ha sofferto soprattutto durante uno dei lockdown.

Michele Merlo si era aperto a parlare della sua esperienza con la depressione nel libro “Cuori stupidi” edito da Sperling & Kupfer. Manuel Bortuzzo è convinto che con la sua morte si sia perso davvero un grande cantante: è evidente che il nuotatore fosse un suo fan e sia al corrente di diversi dettagli riguardo la sua carriera e vita privata.