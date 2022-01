Lutto nel cinema, morto noto volto di soap e serie Tv italiane: il triste annuncio

Noto attore di soap e serie Tv è venuto a mancare a Genova dopo una lunga battaglia contro i postumi del Covid-19: scopriamo di chi si tratta.

Da un po’ di tempo era ricoverato in una clinica a Genova e solo pochi giorni fa ha dovuto affrontare la scomparsa di sua moglie. Il triste annuncio ha sconvolto il mondo del cinema.

E’ venuto a mancare agli affetti più cari il noto attore Camillo Milli. Volto noto di soap e serie Tv, l’artista si è spento a Genova all’età di 91 anni. A darne la triste notizia sono stati i familiari. La sua passione per la recitazione lo condusse presto a teatro dove è stato formato da Giorgio Strehler.

Milli vantava una carriera ricca di successi. All’età di 22 anni ha debuttato per la prima volta al Teatro Piccolo di Milano, città natale. Tra i suoi lavori, oltre a quelli teatrali, si ricordano i successi al cinema e sul piccolo schermo. Solo pochi giorni fa il celebre attore ha dovuto affrontare la perdita di sua moglie Mariangela.

Camillo Milli, morto a Genova il celebre attore: si ricorda la sua carriera

Camillo Milli era ricoverato in una clinica di Genova a causa dei postumi dovuti al Covid-19. Dopo una battaglia durata diverso tempo, però, non ce l’ha fatta. Il celebre attore, si è avvicinato presto al mondo della recitazione. A soli 22 anni ha debuttato per la prima volta al Piccolo Teatro di Milano.

Tra gli anni sessanta e settanta Camillo Milli si è specializzato con le opere del commediografo Carlo Goldoni. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche con Dario Fo. Il suo primo debutto al cinema è avvenuto con “Ragazze d’oggi” nel 1955. Non sono mancati importanti ruoli al fianco di Lino Banfi, Alberto Sordi, Paolo Villaggio etc. Tra i film dove ha preso parte ricordiamo: In nome del Papa Re e Il Marchese del Grillo. L’ultimo, con la regia di Alessandro Siani, è stato Si accettano miracoli (2015).Tra il 2001 e il 2007 ha preso parte alla soap opera CentoVetrine dove ha interpretato il personaggio di Ugo Monti. Nel 2014, invece, ha ricoperto un ruolo nella serie Tv Un Medico in Famiglia 9.