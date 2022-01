Isola del Famosi 2022, Ilary ha scelto l’inviato: lo manda Milly Carlucci. Svolta clamorosa nel cast, in Honduras sbarca un volto amatissimo

Giorno dopo giorno il puzzle dell’Isola dei Famosi 2022 si arricchisce di nuove tessere anche se al via del reality di Canale 5 mancano ancora due mesi. Ma l’attesa cresce e spuntano anche nomi inediti per il cast.

L’unica certezza al momento è legata alla presenza di Ilary Blasi che dovrà dimenticare il flop autunnale con Star in the star. Il resto è un lavoro faticoso per ricostruire i nomi di quelli che voleranno in Honduras da metà marzo e quelli che invece faranno compagnia alla moglie di Francesco Totti in studio.

Nelle ultime ore è spuntata anche una soluzione a sorpresa per sostituire Massimiliano Rosolino come inviato. L’ex nuotatore azzurro solo fino a qualche settimana fa sembrava sicuro della riconferma dopo la buona prova dello scorso ano, anche se la televisione non è il suo mondo. Ma la produzione dell’Isola 2022 adesso sembra aver cambiato idea, virando su un altro candidato amatissimo dal pubblico. E a sorpresa, spunta dal cast di Ballando con le Stelle.

Isola del Famosi 2022, Ilary ha scelto l’inviato: tutte le novità del reality di Canale 5

Secondo TvBlog infatti il candidato numero uno per il ruolo di inviato sulle spiagge dell’Honduras adesso è Alvise Rigo. E un ulteriore indizio arriverebbe dal fatto che l’ex rugbista, concorrente nell’ultima edizione di Ballando insieme a Tore Villfor, è stato da poco ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Il passato nel mondo dello sport gli è servito per scolpire un fisico imponente e per aprirgli il mondo della moda. Ma grazie all’esperienza nello show di Rai 1, Alvise ha imparato ad amare anche la televisione e può sfruttare questa occasione per farsi conoscere meglio dal pubblico.

In fondo nella passata edizione del reality la produzione aveva già pescato nella squadra di Ballando portando tra i concorrenti Gilles Rocca, anche se con poco successo. Questa volta ci riprova con un altro idolo soprattutto del pubblico femminile. E l’attesa per il resto del cast cresce giorno dopo giorno.