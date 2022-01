Incredibile retroscena al GF Vip 6: ha avuto il Covid a Natale

Una rivelazione che ha dell’incredibile quella di un concorrente del GF Vip 6 circa una positività al Covid nel periodo di Natale

L’eliminata della puntata di venerdì 14 gennaio è stata Carmen Russo ed uscita dalla Casa ha raccontato un po’ della sua esperienza al GF Vip 6 con gli altri coinquilini ed ha fatto una rivelazione inaspettata.

Carmen Russo ha lasciato la casa del GF Vip 6 dopo una lunga esperienza passata all’interno della Casa di Cinecittà con gli altri coinquilini. Com’è noto, al di là della porta rossa tutti i concorrenti del reality show vivono in una bolla in cui non sanno cosa succede all’esterno, tranne in casi di estrema gravità delle notizie.

A Casa Chi, Carmen Russo ha svelato di aver saputo della positività al Covid del marito, Enzo Paolo Turchi, soltanto una volta tornata a casa: “Se l’è cavata da solo, è stato molto bravo. Mi ha svelato tutto e sono rimasta esterrefatta. Mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia. Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. Ha gestito bene tutto, è stato un po’ male ma se l’è cavata, ce l’ha fatta”.

GF Vip 6, Enzo Paolo Turchi è stato positivo al Covid

Una coppia affamatissima, insieme da anni e mai l’uno senza l’altro e l’esperienza al GF Vip 6 li ha tenuti separati per un po’, ma Enzo Paolo Turchi è riuscito a cavarsela anche senza la sua metà. La settimana scorsa, lo stesso ha rivelato a Casa Chi: “Non sono stato benissimo. Ho passato un brutto momento, ho avuto il Covid e so cosa si prova. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della Befana”.

Carmen Russo è estremamente grata a suo marito e l’ha detto a gran voce a Casa Chi: “Gli faccio un grande ringraziamento. Sono onorata di avere un marito che non molla”. Adesso, dopo l’esperienza al GF Vip 6, l’attrice è felice di essere tornata a casa dal marito, ma ancor più dalla figlia di appena 9 anni.